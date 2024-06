Roboții de parcare, cea mai nouă invenție în materie de tehnologie. Au fost puși deja la treabă

Tehnologia evoluează foarte repede, așa că pe nimeni nu mai surprinde faptul că roboții fac deja treaba oamenilor. Îi întâlnim din ce în ce mai des pe post de ospătar în diverse restaurante sau chiar pregătind cafele. Pot ocupa funcția de operator call center, iar în ultimii ani au fost puși la treabă și în parcări. Au fost concepuți special să joace rolul unei platforme și să poată muta mașinile. Treaba lor nu este să parcheze autovehiculele, ci să le mute.

China pare să fie pe primul loc în materie de tehnologie. În parcările lor putem întâlni roboți care mută autovehiculele. Roboții au fost concepuți special pentru această treabă și sunt controlați cu ajutorul unei telecomenzi. Au forma unei platforme, astfel că pot fi plasați cu ușurință sub autovehicule pentru a le putea ridica și apoi muta. Ei sunt puși la treabă atunci când o mașină este parcată prost și îngreunează manevrele altor șoferi.

Astfel de tehnologii pot fi întâlnite în parcările centrelor comerciale sau în aeroporturi. Ei pot face diverse manevre, chiar și să se rotească pe propria axă. Sunt dotați cu un sistem hidraulic și diverși senzori care îi ajută să își desfășoară activitatea fără proleme. Ei sunt controlați, de obicei, de un operator sau un agent de poliție cu ajutorul unei telecomenzi. Acești roboți iau mașina parcată greșit și o duc într-un loc special amenajat.

The Chinese police have a "Valet" robot. It is a low cart with retractable wheel handles that can move cars.

The police will take them to the nearest legal parking lot pic.twitter.com/yxxkKV6s9C

— Everything you need to know (@Everything65687) August 23, 2023