Solidaritate cu Republica Moldova: Opt foști diplomați americani sprijină Chișinăul înainte de alegeri

Un grup format din opt foști diplomați ai Statelor Unite a transmis un mesaj de susținere pentru Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Potrivit declarației comune, scrutinul este considerat esențial pentru direcția democratică a țării și pentru stabilitatea întregii regiuni. Printre semnatarii comunicatului este și Adrian Zuckerman, ambasador în România (2019–2021).

Foștii diplomați avertizează că rezultatul alegerilor ar putea avea implicații semnificative din punct de vedere geopolitic. O eventuală victorie a formațiunilor politice cu orientare pro-rusă ar putea crea oportunități pentru Federația Rusă de a-și extinde influența în zonă, afectând în mod direct securitatea României și Ucrainei.

„Republica Moldova se află pe prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid purtat de regimul lui Putin -propagandă, corupție, intimidare și destabilizare”, se arată în comunicat.

Semnatarii declarației subliniază că Republica Moldova se confruntă în prezent cu forme diverse de presiune din partea regimului de la Kremlin, inclusiv campanii de dezinformare, corupție sistemică, tentative de intimidare și strategii de destabilizare politică. Aceștia consideră că țara se află într-un punct critic, în care trebuie aleasă clar calea între valorile democratice și influența autoritară.

Foștii diplomați își exprimă sprijinul față de Președinta Maia Sandu, instituțiile statului și toți cetățenii moldoveni care susțin parcursul european al țării, statul de drept și suveranitatea națională.

„Stăm alături de Președinta Maia Sandu, de Guvern, de Parlament și de fiecare cetățean care alege democrația, dreptatea, integrarea europeană și suveranitatea reală. Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie — alegerea Moldovei este alegerea lumii libere: libertatea”, mai spun diplomații americani.

Potrivit acestora, miza scrutinului nu este doar una internă, ci se reflectă în stabilitatea estului Europei și în echilibrul de securitate de pe flancul estic al NATO.

„Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide viitorul țării. O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru acordul împotriva României și Ucrainei”, se arată în declarația comună a foștilor diplomați.

Foștii diplonați au mai subliniat: „Acum este momentul să respingem dezinformarea rusă, să apărăm adevărul, libertatea și democrația și să asigurăm parcursul european al Moldovei. Libertatea Moldovei este libertatea noastră.

În fața minciunii, alegem Adevărul.

În fața tiraniei, alegem Libertatea.

În fața fricii, alegem Democrația. Suntem alături de Republica Moldova — alăturați-vă nouă!”, se arată în comunicatul transmis de foștii diplomați”, au mai transmis foștii diplomați