Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a solicitat în Parlamentul European ca România să adere în spațiul Schengen.

Liderul delegației europarlamentarilor români din PPE a afirmat că România îndeplinește condițiile de aderare încă din 2011 și că Uniunea Europeană nu își permite să crească euroscepticismul în țara noastră, cauzat de „amăgirea” integrării în Schengen.

Liberalul s-a folosit de această ocazie și pentru a trimite săgeți subtile la adresa adversarilor politici PSD și ALDE. „Populiștii români, care mimează valorile statului de drept, se folosesc de respingerea aderării la Schengen pentru a ataca Uniunea Europeană. Una spun aici, alta spun la București. Din fericire, intervențiile președintelui României și protestele societății civile au blocat atacul împotriva justiției”, a spus Rareș Bogdan.

Eurodeputatul liberal i-a cerut Ursulei von der Leyen și Finlandei, în calitate de deținătoare a președinției rotative a Consiliului UE, să facă demersurile necesare pentru că România să fie primită în Schengen.

Redăm discursul integral al lui Rareș Bogdan:

„Excelențele voastre,

Noi românii am dovedit, pe 26 mai, că suntem hotărâți să apărăm valorile statului de drept. Dar așteptăm o dovadă că nu am fost mințiți. Am făcut investiții costisitoare, am securizat frontiera de est, suntem santinela civilizației, ni s-a promis aderarea la Spațiul Schengen, dar am fost amăgiți. România îndeplinește din 2011 condițiile de aderare și cere ferm ceea ce i se cuvine. Eurosistemul nu-și permite creșterea sentimentelor eurosceptice în România. Țineți cont de asta! Populiștii români, care mimează valorile statului de drept, se folosesc de respingerea aderării la Schengen pentru a ataca Uniunea Europeană. Una spun aici, alta spun la București. Din fericire, intervențiile președintelui României și protestele societății civile au blocat atacul împotriva justiției. Domnul Klaus Iohannis va obține al doilea mandat și va continua să fie garanția că România nu va derapa. Cer președinției finlandeze, dar și doamnei Ursula von der Leyen, să se implice în rezolvarea acestei probleme. Nu perpetuați nedreptatea făcută poporului român! Românii au avut a 3-a prezență la vot la euroalegeri! România merită să fie în Schengen, este în interesul securității tuturor!”

