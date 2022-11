Soldații ruși au ajuns să se împuște între ei. Strigăte de ajutor. „Opriți-vă, suntem de-ai voștri”

Retragerea trupelor ruse de pe malul drept al Niprului a venit și cu moartea mai multor soldați ruși. Ei s-au împușcat între ei fără să își dea seama. O filmare realizată de camera unuia dintre soldații ruși aflați într-o barcă arată cum aceștia distrug două bărci legate de un ponton, pentru a nu putea fi folosite într-o eventuală încercare de traversare a râului de către trupele ucrainene.

Un militar aruncă o grenadă într-o barcă, iar altul începe să tragă cu pușca mitralieră în a doua barcă, fără să își dea seama că își omoară chiar colegii. Trei soldați ruși au fost împușcați de alți oameni din armata lui Putin.

„Opriți-vă, suntem de-ai voștri!”, strigă un soldat rus de mai multe ori, adăpostindu-se apoi în barcă, în timp ce de pe mal continuă să se tragă asupra lor. Din dialog se înțelege că unul dintre soldați a fost rănit. Toți țipă și încearcă să-i facă pe cei de pe mal să înțeleagă faptul că sunt din Rusia, dar aceștia nu aud.

Wild footage of Russian servicemen coming under friendly fire during their exodus from Kherson.

The soldiers were engaged in destroying boats on the shore when they came under fire from another bank of the Dnieper. At least one man has been wounded immediately. pic.twitter.com/97lXTCcSjg

— Dmitri (@wartranslated) November 17, 2022