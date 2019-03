SOHO, Coloana Infinitului din Shanghai

O clădire de birouri cu un design inspirat de Coloana Infinitului de la Târgu Jiu a fost inagurată recent în Shanghai, China.





Cu o suprafață totală de aproape 160.000 de metri pătrați, dispusă pe 38 de etaje, clădirea cu profil zigzagat, certificată LEED Gold, a fost proiectată de arhitectul James von Klemperer de la biroul Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), fiind inspirată de „proporțiile” celebrei sculpturi a artisului român Constantin Brâncuși, scrie spatiulconstruit.ro, care citează un comunicat al companiei.

„Shanghai este înțesat de clădiri înalte, însă puține dintre ele fac din simplitatea sculpturală o prioritate de top în asemenea măsură. Cu SOHO, am întâlnit un client care împărtășește acest obiectiv. Împreună, am sentimentul că i-am oferit orașului Shanghai o uriașă piesă de artă publică”, a declarat James von Klemperer, președintele KPF. Complexul Gubei SOHO este situat in apropiere de Parcul Central Hongqiao, impunându-se ca un obiectiv de referinţă în cartierul de afaceri central al Shanghaiului.

