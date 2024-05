Social Șoferii prinși băuți sau drogați în trafic, 10 ani fără permis. Când intră în vigoare legea







Proiectul de lege a fost propus de senatorul Robert Cazanciuc și adoptat de Camera Deputaților. Acesta prevede ca toți șoferii prinși conducând sub influența alcoolului sau a drogurilor să nu mai aibă dreptul de a se urca la volan pentru o perioadă de 10 ani.

Robert Cazanciuc, despre noua lege

Senatorul PSD susține că adoptarea acestei legi reprezintă "o mare realizare". De asemenea, Robert Cazanciuc a menționat că noile norme fac parte din planul pentru reducerea accidentelor.

„10 ani fără permis auto pentru cei care sunt prinşi băuţi sau drogaţi la volan. Iniţiativa mea legislativă a primit, astăzi, votul final la Camera Deputaţilor, fiind adoptată cu unanimitate, respectiv 256 de voturi "pentru". ”, a precizat senatorul PSD.

Măsuri drastice pentru șoferii prinși băuți sau drogați

După ce legea va fi promulgată de Klaus Iohannis, șoferii prinși băuți vor fi vizați de măsuri mai aspre. Astfel, pe lângă condamnare, aceștia nu vor mai avea dreptul să conducă pentru o perioadă de 10 ani.

„Practic, din momentul promulgării şi intrării în vigoare, oricine este depistat în trafic, la volan, conducând sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, va primi pe lângă condamnare şi interdicţia de a mai conduce un vehicul până la 10 ani. Este o mare realizare pentru mine pentru că, aşa cum am promis, am continuat planul de măsuri pentru reducerea numărului de morţi pe drumurile României, în încercarea de a o declasa de pe primul loc la decesele rutiere în Europa, în ultimii şapte ani", a mai spus acesta.

Robert Cazanciuc, despre planul de reducere a numărului de accidente

Conform celor mai recente date, peste 400.000 de accidente au loc anual în țara noastră. Noul proiect de lege are ca scop reducerea numărului morților în urma accidentelor petrecute pe șoselele din România.

„După Legea Anastasia, a venit, iată-mi promisiunea, modificarea legislativă prin care şoferii prinşi cu alcoolemie mai mare de 0,8/mie sau drogaţi nu mai pot redobândi permisul în decurs de până la 10 ani.”, a menționat senatorul PSD.