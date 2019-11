Desigur, nu este vorba despre șoferii care s-au pregătit de câteva săptămâni pentru vremea rea, ci de cei care au lăsat totul pentru ultimul moment.

Vulcanizările din București au fost pline de „întârziații” care au lăsat totul pe ultima sută. Aceștia s-au speriat de temperaturile scăzute și de prognoza meteo, acționând în consecință

Aceștia s-au înarmat cu răbdare și s-au așezat la cozi interminabile.

Cei care nu au s-au pregătiri până acum, riscă să primească o amendă destul de mare la prima ninsoare serioasă.

„Având în vedere că am tracțiune spate, da m-a speriat vremea, adică am zis că în primul rând nu am de ce să îmi risc viața și să merg cu cauciucuri de vară pe intemperii și a trebuit să vin, când am văzut că ninge m-am urcat în mașină și am venit să schimb cauciucurile”, a declarat unul dintre șoferi pentru Știrile ProTV.

