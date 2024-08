Social Șoferii drogați sau băuți, scoși de polițiști din trafic. Ce se întâmplă mai departe







România. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, pe fondul scandalului generat de OUG 84, denumită generic Ordonanța DrugTest, a recunoscut miercuri, 07 august, că mesajul instituției pe care o conduce nu a fost înțeles corect de opinia publică.

Cătălin Predoiu a recunoscut greșeala de comunicare a Ministerului de Interne

Motiv pentru care ministrul Cătălin Predoiu a subliniat că misiunea agenților de la Poliție Rutieră constă în scoatere din trafic a șoferilor beți sau drogați, după care intervine medicul. „Sunt şi zone unde n-am reuşit prea bine în comunicare în perioada precedentă, deşi aveam dreptate pe anumite subiecte. Spre exemplu, în privinţa Ordonanţei 84 teste antidrog.

N-am reuşit să comunicăm destul de bine faptul că rolul agentului de circulaţie este să scoată din trafic pericolul. Care pericol este reprezentat de cel care a consumat alcool sau substanţe interzise. Iar el utilizează în acest scop tehnologia care există la ora asta disponibilă în lume în anul 2024. Nu poate să-şi întoarcă capul de la un astfel de risc când aparatul îi arată ceva”, a declarat Cătălin Predoiu.

Misiunea agentului de poliție

Mai departe, ministrul de Interne a explicat cum ar trebui să procedeze un agenț de la circulație cu un șofer suspectat că ar fi consumat substanțe interzise sau droguri. Polițistul trebuie să aibă un comportament civilizat și să i se adreseze politicos conducătorului auto.

Odată ce a polițistul a tras șoferul pe dreapta, misiunea acestuia se oprește, iar atunci intră în scenă medicul de la medicină legală, a adăugat Cătălin Predoiu. În privința medicamentelor care ies pozitiv la testarea cu aparatul drug test, ministrul evidențiază din nou că șoferii care se știu cu afecțiuni au obligația de a se informa, fie de la medici, fie de la ministerul Sănătății.

Cătălin Predoiu: Nici eu poate că nu am reuşit să comunic bine

„Păi dacă nu ştie trebuie să-i spună medicul şi Ministerul Sănătăţii ce medicamente legal nu trebuie să ia. E treaba medicului prin instituţiile specializate, nu a cardiologului, nu a chirurgului pe creier, a medicului de la Institutul de Medicină Legală, ca să vorbesc în clar” a mai precizat Cătălin Predoiu.

În continuare ministrul de Interne a recunoscut că instituția pe care o conduce a eșuat la capitolul comunicare. Atât în ceea ce privește misiunea agenților de poliție, dar și eficiența aparatelor drugtest, despre care Cătălin Predoiu a precizat că sunt aceleași pe care le folosesc și statele din Uniunea Europeană.

„Noi ştim acest lucru, dar nu am ştiut să-l comunicăm prea bine. Nici eu poate că nu am reuşit să comunic bine lucrul ăsta. Şi trebuie să învăţăm din lecţie”, a mai transmis ministrul de Interne. „De asemenea, nu am reuşit să comunicăm faptul că folosim tehnologia pe care, la ora asta, o foloseşte toată Europa, în materie de teste antidrog”, a conchis ministrul de Interne.