Căderea jucătorului crescut de FCSB. Clubul nu mai vrea să audă de el

Romeo Adrian Niță, care debutase la FCSB la doar 16 ani, într-un meci de Cupă cu Metaloglobus, în 2019, a fost dat afară din echipă. SCM Zalău, clubul la care fotbalistul de 21 de ani a evoluat în ultimele șase luni, a anunțat că Niță și Gabi Fulga nu mai fac parte din echipă.

Romeo Adrian Niță a fost dat afară

Niță nu reușise să câștige locul de titular la SCM Zalău, o formație din Liga 3, și nici să-i impresioneze pe patroni. Acum, jucătorul este nevoit să își caută o nouă echipă. Acesta a spus că n-a primit nicio ofertă momentan.

„A fost o perioadă frumoasă la Zalău, am plecat de acolo doar pentru că nu aveam minute. Caut o echipă la care să joc, de asta am nevoie acum. Momentan nu am vorbit cu nimeni”, a punctat atacantul lateral născut în 2003.

SCM Zalău a renunțat și la alți jucători

SCM Zalău a spus că a renunțat la jucătorii Dejan Uzelac, Alexandru Mogoș, Adrian Niță și Gabriel Fulga, dar n-a explicat motivul.

„Clubul nostru anunță încetarea relațiilor contractuale pe cale amiabilă cu jucătorii Dejan Uzelac, Alexandru Mogoș, Adrian Niță și Gabriel Fulga. Alexandru Mogoș, Adrian Niță și Gabriel Fulga au venit sub Meseș la începutul actualei stagiuni și au bifat 9, 8, respectiv 10 prezențe în teren, cel din urmă fiind și marcator a două goluri.Le mulțumim celor patru jucători pentru munca depusă la echipa noastră și le urăm succes pe mai departe”, a anunțat clubul SCM Zalău.

Adrian Romeo Niță, crescut de FCSB

Adrian Romeo Niţă a fost format la Liceul cu Program Sportiv de către reputatul profesor Ion Pîrvulescu, care i-a învățat fotbal și pe Ionuț Luțu, Dănciulescu, Niculescu ori Ovidiu Burcă. Jucătorul a ajuns la FCSB la vârsta de 15 ani, iar doi ani mai târziu a debutat pe prima scenă în tricoul formaţiei bucureştene.

Niță s-a remarcat într-un derby cu Dinamo din Cupa României (0-1). După acel meci, Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Niță:

„E o surpriză plăcută. Păcat de el că e foarte mic și nu prea mai văd jucători atât de mici. A făcut faze, iar atunci când pune piciorul pe minge, îl pune într-un anumit fel. Are mișcări naturale, frumoase, se vede din mișcarea corpului că are talent”, potrivit GSP.