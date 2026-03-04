Șoferii din Republica Moldova care nu au revizia tehnică riscă să nu mai poată circula. Amenzi de până la 1.200 de lei

Din cuprinsul articolului Amenzi și reguli pentru șoferi

Republica Moldova. Șoferii care circulă cu mașina fără inspecția tehnică periodică valabilă riscă, în curând, să nu mai poată utiliza vehiculul pe drumurile publice. Autoritățile pregătesc modificări la Legea privind siguranța traficului rutier prin care va fi introdusă noțiunea de suspendare a înmatriculării. Această măsură va interzice circulația mașinii până la remedierea problemelor constatate, fără a fi nevoie de anularea certificatului de înmatriculare sau de o nouă procedură completă de înmatriculare.

Suspendarea va fi aplicată automat atunci când inspecția tehnică periodică expiră sau când, în urma unui control, se constată deficiențe tehnice majore sau periculoase care pun în pericol siguranța circulației. Practic, orice șofer care uită să facă revizia la timp sau a cărui mașină prezintă probleme serioase la frâne, direcție, lumini sau alte componente esențiale va fi împiedicat să folosească vehiculul pe drumurile publice. Autoritățile vor înscrie mențiunea de suspendare în Registrul de stat al vehiculelor, pe baza informațiilor primite de la instituția care supraveghează inspecțiile tehnice.

Pe perioada suspendării, conducerea vehiculului este interzisă. Șoferii care încalcă această regulă riscă o amendă între 12 și 24 de unități convenționale, adică între 600 și 1.200 de lei. Suspendarea încetează automat după prezentarea unui rezultat favorabil al unei noi inspecții tehnice, care confirmă că toate deficiențele au fost remediate.

Modificările vor intra în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Autoritățile precizează că perioada de tranziție le oferă șoferilor timp să-și regularizeze documentele și starea tehnică a vehiculelor. Scopul este creșterea siguranței în trafic, iar mesajul pentru conducători este clar: inspecția tehnică nu mai este doar o formalitate, ci o obligație pentru a putea circula legal și în siguranță pe drumurile din Republica Moldova.