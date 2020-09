Gabriela Firea a spus că a vrut să spargă televizorul când a ascultat primul interviu al lui Nicușor Dan, de după alegeri, și în care noul primar general spunea că problema apei calde se va rezolva în primăvară.

„Am vrut să sparg televizorul. Am vrut sa iau un pantof și să arunc în el, să îl sparg. Da un pantof cu toc elegant. Sunt social democrată și port branduri românești. M-a opriț soțul, că altfel spărgeam televizorul. Nu poți să spui așa ceva”, a spus Firea.

Fostul edil al Capitalei a mai afirmat că după ce a fost criticată în nenumărate rânduri de Nicușor Dan, acesta a ajuns să recunoască că problema rețelei de distribuție a agentului termic este una foarte amplă și gravă.

„A spus așa. Vom avea multe averii dar vom face stocuri. Ce fel de stocuri? De răbdare? Sau de apă caldă?

Am înlocuit aproape 300 de kilometri de rețea. Noi avem la București 4000 de kilometri. Am obținut bani europeni pentru continuarea lucrărilor și acum vine Nicușor Dan și spune că are bani pentru așa ceva. De ce spui că vii de a doua zi și rezolvi traficul, apa calda, corupția din primărie. Care corupție?”, a mai afirmat Firea la Antena 3.

În privința performanțelor lui Nicușor Dan la PMB, Gabriela Firea a fost categorică: „Va eșua ca primar. Nu vrea asta că eu vreau binele bucureștenilor.

A început cu blocajele. Spune că va bloca Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica. Am veut sa mă retrag din viața politică, așa am discutat cu familia, dar după tot ce s-a întâmplat, nu. Voi lupta, când am văzut atacurile la adresa mea. Doar plec acum cu soțul într-o vacanță, fiindcă suntem foarte obosiți”.

Ea a anunțat că s-a hotărât ce va face politic: „voi fi primarul general din parlament”. Voi candida la București pentru un post de parlamentar. Dar peste patru ani îmi doresc să revin la Capitală. Voi candida din nou”.