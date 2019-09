Pe pagina sa de socializare, Alessandra a postat un mesaj cu motivul vizitei la spital.

„Totul este perfect! Am făcut ecografiile de cord, sold și transfontanelar, obligatorii la o luna după nastere! Copilul a dormit, medicii au fost grijulii și iubitori! Părinții, terminati de emoții”, a scris Alessandra Stoicescu.

În urmă cu o lună de zile, Alessandra a adus pe lume o fetiţă perfect sănătoasă. La ieşirea din maternitate, Alessandra nu-şi mai putea stăpâni emoţiile de bucurie.

„Mămica e mută de emoţie! Nu-mi găsesc cuvintele. tAtâta emoţie şi atât fericire am de trei zile că mă apucă plânsul. Azi plecăm acasă cu fetiţa noastră. Are cercei de aseară. (…) Am venit cu emoţii uriaşe. Este o sarcină pe care mi-am dorit-o mult. Am aflat de ea de Crăciun. Din acel moment a început… Sarcina a fost una uşoară. Doar ultima perioadă. Fetiţa avea cordonul ombiligal de trei ori în jurul gâtului. Am făcut monitorizare zi de zi. Ne uităm amândoi la ea şi lăcrimăm”, a spus Alessandra Stoicescu, potrivit wowbiz.ro

Te-ar putea interesa și: