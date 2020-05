Revederea a fost una emoționantă. Vulpița s-a bucurat de prezența tatălui ei la București, s-au luat în brațe și s-au sfătuit. Tatăl Vulpiței susține că Viorel nu mai este de nasul fetei sale și tot ce face el acum face doar din teama de a nu o pierde pe cea care și-a dăruit toată tinerețea și i-a făcut un copil.

Vulpița s-a revăzut cu tatăl ei după patru luni. Ce spune de certurile dintre cei doi soți: „El s-a schimbat, nu vrea să…”

„Am găsit-o bine, s-a bucurat că am venit. Am venit să o susțin, să nu o mai văd plângând, să meargă înainte. Este o fată tânără și frumoasă. Se vede ce a făcut el în cinci ani. Nu ne deranjeazî absolut deloc schimbarea ei. Este tânără. Poate altceva mai bun, are memorie”, a zis tatăl Vulpiței.

Bărbatul a urmărit la televizor evoluția relației dintre Vulpița și Viorel și nu are o părere prea bună despre ultimele ieșiri ale lui Viorel, scrie wowbiz.ro.

„El îi caută niște pârghii de oprire, cum s-ar spune. Îi e frică să nu o piardă. El s-a schimbat, nu vrea să o vaă îmbrăcată cum vrea ea”, a mai spus Ion Secuianu, tatăl Vulpiței.