Situația este cu adevărat dramatică la Dinamo întrucât echipa se află pe locul 14, loc de baraj pentru rămânerea în prima ligă, la numai două puncte de ultima clasată.

Demisia anunțată la finalul meciului

Revenit pe banca la începutul lui martie, în încercarea de a salva clubul, Multescu a decis să renunțe la postul sau, după încă o înfrângere.

„A fost un joc început foare tactizicat. Ambele echipe au vrut să prindă pole-position, să prindă mijlocul terenului și să prindă echipa adversă pe contraatac.

Am primit un gol foarte ușor pe o greșeală a portarului și de atunci le-a fost mai ușor. E mai ușor să distrugi decât să construiești.

Nu mai pot să fiu antrenorul lui Dinamo de mâine. Am vrut de meciul trecut, numai că venea meciul asta și nu aveam dreptul să provoc valuri, echipa avea nevoie de liniște. Nu mai există nicio șansă să mă răzgândesc. A fost un cumul de factori, dar important este că mă opesc aici. Lipsește ceva, lipsește scânteia, plus greșelile de arbitraj.

Am regretul că nu am făcut ce așteptau suporterii noștri, îmi pare rău pentru asta. Nu am fost nici foarte bine ajutat”, a spus Multescu la finalul meciului.

Surpriză de ultimă oră. Cine preia echipa

Imediat după acest anunț, au reapărut zvonurile conform cărora Florin Bratu ar urmă să revină în Ștefan cel Mare.

Numai că, potrivit unei informații de ultimă oră, antrenorul ceh Dusan Uhrin Jr.va fi succesorul lui Multescu la Dinamo. Acesta se află deja la București și va semna un contract pe un an și 3 luni cu Dinamo, având obiectivul de a o salva echipa de la retrogadare.

Potrivit gsp.ro, salariul pe care îl va avea Uhrin la Dinamo va fi de 6.000 de euro pe lună.

Dacă mutarea se va concretiza, antrenorul ceh s-ar află la al doilea mandat în Ștefan cel Mare. El a mai antrenat echipa alb-roșie și în perioada august 2013-martie 2020.