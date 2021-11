Șoc la Antena1! S-a aflat cine câștigă Asia Express. Toată lumea o suspecta, dar acum e clar

Ultima ediție a reality show-ului „Asia Express” a condus, din nefericire, la eliminarea din concurs a Mariei Speranța și Adrianei Trandafir, după ce au intrat în Cursa pentru Ultima Șansă, iar ultimele au ajuns la Irina, piatra dovedindu-se a fi roșie. Asta după ce, potrivit regulamentului, Eliza Natanticu, Cuza, Adriana Trandafir, Elwira Petre și Estera au fost despărțiți de partenerii lor.

Ei au trebuit să îndeplinească diverse sarcini, în timp ce ceilalți concurenți au urmat traseul singuri, fără sprijin moral sau fizic din partea colegilor astfel încât au fost puși în situația de a face singuri autostopul, de a-și căuta singuri un loc unde să se cazeze pentru a-și duce la bun sfârșit misiunile atribuite în cadrul competiției.

Ultimele zile la Asia Express au fost încărcate de presiune

„Am intrat mamă-fiică, am ieșit mamă-prietenă. Am trecut prin multe lucruri. Aș vrea să mulțumesc echipei. A fost cea mai mare aventură la care am participat și aventura a fost fantastică datorită vouă. De la fiecare am învățat câteva personal și aș vrea să vă mulțumesc pe rând”, a transmis Adriana Trandafir după aflarea veștii nefericite de excludere din concurs.

„Este ireal că suntem aici. Nu sunt supărată că am ieșit, a fost o poveste extraordinară. În nouă etape ne-am depășit pe noi”, a spus Maria Speranța.

Mihai și Elwira Petre, câștigătorii marelui premiu

Patru echipe au pornit spre Israel, acolo unde se duc ultimele lupte pentru marele premiu. Astfel, Eliza & Cosmin Natanticu, Cuza & Emi, Mihai Petre & Elwira și Lidia Buble & Estera dau tot ce au mai pun în timpul care a mai rămas. Cine va câștiga, însă, marele premiu?

Potrivit surselor cancan.ro, dintre cele nouă perechi de vedete, bătălia finală a fost purtată între Mihai & Elwira Petre și Cuza & Emy. Echipa formată din Lidia și Estera Buble a fost eliminată. Câștigătorii marelui premiu de 30.000 de euro ar fi, potrivit surselor citate, Mihai și Elwira Petre.