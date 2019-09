După o ceartă care ar fi pus cruce relaţiei lor, cei doi vorbesc acum despre împăcare.

„La un moment dat s-a spus la Puterea Dragostei că eram împreună. În acea perioadă chiar eram certați, fiecare pe drumul lui. M-a cucerit simplitatea lui, modestia și sufletul lui, nu prea m-am uitat la cum arată, nu mă interesau mușchii lui. Ne-a despărțit orgoliul, dar ne certam și de la muzică și de la lucruri mici. Noi avem și melodii împreună.

Eu am spus că vreau să ne despărțim. Era și gelos la început, mă întreba de ce nu răspund la telefon, se întâmpla să cânt și să nu pot vorbi cu el. Mai multe conflicte au dus la despărțire. M-am gândit mult și am spus că prefer să rămân prietenă cu el, i-am spus și lui și el a fost de acord.

Eu vorbeam serios când l-am îndrumat să plece la Puterea Dragostei”, a povestit Roxana Prințesa Ardealului.

Rusu a recunoscut faptul că nu a putut să își facă o relație în emisiune pentru că se gândea la femeia pe care a lăsat-o acasă.

„Nu am putut să uit, în toate femeile o vedeam pe ea. Eram irascibil, mă certam cu toată lumea pentru că mă gândeam doar la ea. O sunam și vorbeam cu ea la telefon și i-a spus că vreau să mă întorc”, a povestit Rusu de la Puterea Dragostei.

Atunci când Roxana a aflat că este însărcinată, momentul a fost unul dureros, deoarece, tatăl copilului nu a fost lângă ea.

„Eu am aflat că eram însărcinată când el era la Puterea Dragostei. Inițial nu am vrut să-i spun, dar apoi el a avut niște probleme cu familia și am hotărât să-i spun pentru că e tatăl copilului. El a fost foarte bucuros.

Dacă s-ar fi îndrăgostit la Puterea Dragostei, i-aș fi spus despre copil. I-am spus și că, dacă ne vom despărți, el rămâne tatăl copilului”, a completat Roxana Prințesa Ardealului, potrivit cancan.ro

