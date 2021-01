Procurorul general Gabriela Scutea a vorbit marți despre cererea DNA privind urmărirea penală a fostului ministru al Mediului Costel Alexe, precizând că, potrivit legii, președintele Klaus Iohannis este cel care cere efectuarea urmării penale față de un ministru.

Totodată, ea a spus că astăzi este posibil să fie finalizat referatul de sesizare a președintelui României.

„Examinarea referatului DNA se poate face într-un timp suficient de scurt. Presupun că nu va dura mai mult de o zi pentru înaintarea ei. Asta înseamnă că, începând de astăzi, din a doua parte a zilei, este posibil să finalizăm referatul de sesizare a președintelui României.

Depinde de decizia pe care o va lua președintele României după examinarea propunerii noastre. Aceasta este procedura prevăzută de lege, președintele este cel care cere efectuarea urmării penale față de un ministru”, a spus Gabriela Scutea la Antena3.

Costel Alexe, fostul ministru al Mediului din Guvernul Orban este cercetat de DNA pentru că ar fi luat mită 22 de tone de tablă.

În prezent președinte al Consiliului Județean Iași, Alexe a spus că a „aflat cu surprindere” și că a „luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție”. Fostul ministru a negat într-un comunicat acuzațiile aduse de DNA și a spus că își dorește „cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea”.

Reacția fostului ministru Costel Alexe

„Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare”, a spus Costel Alexe