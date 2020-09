Două femei din Florești, județul Cluj, s-ai luat la bătaie în plină stradă, sub ochii terifiați ai unui minor. Scandalul dintre cele două „amazoane” ar fi pornit de la un loc de parcare.

Una dintre aceste susține că a fost luată la bătaie de către proprietara unui salon de înfrumusețare din Florești, deoarece a reclamat faptul că locul ei de parcare a fost ocupat într-un mod abuziv.

„Pe 3 septembrie, în jurul orei 13:45, am venit acasă pentru puțini timp, dar locul meu de parcare era ocupat de o mașină de Sălaj. Am pus poza cu mașina pe grupul blocului în ideea că poate se sesizează cineva și o să fie eliberat locul. Nimeni nu s-a sesizat cu nimic. Ulterior am intrat în salon și am întrebat politicos dacă știu ceva despre mașina parcată acolo. Toată lumea s-a făcut că plouă. După cinci minute o angajată a sunat-o pe pe proprietara salonului pentru a povesti întâmplarea”, a spus victima, conform Monitorul de Cluj.

„După mai multe discuții contradictorii între noi, ceea ce era de așteptat, am fost amenințată și, într-un final, bătută. Ea a dedus că am jignit-o pe fetița ei, dar eu doar i-am atras atenția că nu se face așa ceva în prezența unui minor”, a mai punctat victima.

Victima și-a scos certificat medico-legal și va depune plângere penală

„Mi-am scos acte medico-legale și voi continua investigațiile medicale. Incidentul mi-a provocat hemoragie oculară și a fost nevoie de intervenția medicului oftalmolog pentru a-mi anestezia ochiul total. Am vânătăi la membrele inferioare, după ce m-a lovit cu piciorul. Totul s-a petrecut chiar sub ochii fetiței ei de patru ani. Urmează să depun luni o plângere penală la procuratură”, a declarat victima.