„Uneori mi se pare ca fericirea este o alegere, pentru ca de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lasam sa ne afecteze ceea ce ni se intampla si cat de des privim cerul si lasam sa ajunga la noi mesajul „va fi bine”. Nu se poate sa apara norii si sa nu lase la un moment dat locul soarelui si nici nu exista problema care sa apara in viata noastra si sa nu aduca cu ea cel putin o rezolvare si o lectie invatata. Este o piesa optimista

care sper sa reuseasca sa redea senzatia de libertate, de dor de duca, de soare, de mare, de impreuna, de tot ce ne place si ne-a lipsit in ultima perioada.”, marturiseste Smiley despre piesa care a adus oricui a ascultat-o zambete si vibe pozitiv de la prima auditie.

Dupa „Ce mai faci, straine?” si „Cine-i salveaza pe eroi”, „Va fi bine” e a treia piesa lansata de Smiley in ultimele 3 luni de zile, primele doua fiind inca in topul celor mai difuzate piese la radiourile din Romania

„Mi-e foarte dor de concerte si de public si cu fiecare piesa lansata, chiar daca de la distanta, simt ca-i am aproape, ca facem schimb de sentimente si ca ne ajutam unii pe altii. Chiar daca am fost privat de atat de multe lucruri in ultima perioada, am avut si un mare castig, timp sa dedic pasiunii mele de a compune,

a fost refugiul meu, terapia perfecta care sper sa fie terapie si pentru cei care asculta. Asa ca, urmeaza actiune multa pe canalul meu de YouTube si nu numai acolo. Mi se pare foarte important ca artistii sa lanseze lucruri frumoase in perioada aceasta, pentru ca oamenii au nevoie de muzica, de filme, de seriale, de orice le poate ridica moralul si le poate aduce un plus de bine starii de spirit.”, spune Smiley care crede mult in puterea si magia lui „Va fi bine”, spus cu convingere.

O productie HaHaHa Production, cu muzica facuta de Smiley impreuna cu Lucian Nagy, cu versurile scrise de Smiley, chitara facuta de Marius Pop si basul de Radu Niculescu, „Va fi bine” vine cu revelatia ca binele porneste din fiecare si din munca si increderea pe care isi sprijina dorintele. „De maine schimbam lumea, dar de azi incep cu mine”, spune Smiley, care isi doreste cat mai multe intalniri cu oameni dragi care sa-i spuna cu credinta „Va fi bine”.

„Va fi bine” aduce un plus de bine odata cu videoclipul sau optimist si colorat, desi filmat doar cu Smiley in prim plan, in perioada de stare de urgenta, cu echipa restransa, in apropiere de casa artistului, cu toate regulile de siguranta respectate: „A fost atipica toata filmarea, la fel ca viata noastra din ultimul timp. Mi-am dorit mult sa fie un clip conectat la natura, pentru ca in lunile in care am stat acasa, indiferent ce stare de spirit am avut, natura mi-a oferit raza de speranta. Cand ieseam in curte si vedeam ca natura e vie si ca viata ei merge mai departe, imi reaparea convingerea ca la fel se va intampla si cu noi si ca, dupa perioada grea, totul va fi bine”, sustine cu optimismul caracteristic Smiley.

Piesa poate fi vizionată aici