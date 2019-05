Sixt Group Romania, partener de mobilitate pentru banca pentru alimente

Bucuresti 6 mai 2019 - Pentru SIXT Group Romania, “Always Yes” este mai mult decat un slogan, este ADN-ul Grupului, modul in care oamenii inteleg, simt si se raporteaza la tot ceea ce fac. Pentru ca educatia, grija fata de natura si responsabilitatea sociala, in general, sunt pilonii dupa care SIXT Group Romania isi construieste intreaga activitate. La parteneriatele deja cunoscute precum „Ora de Educatie Rutiera” si “Plantam fapte bune in Romania”, Grupul adauga un altul, „Asociatia Banca pentru Colectarea si Distributia Alimentelor”. SIXT Group Romania va oferi Asociatiei suportul de mobilitate de care aceasta are nevoie pentru a-si desfasura activitatea in mod eficient.





„Am vrut sa ne implicam in educatia sustenabila a copiilor si am spus da mai multor grupuri cu misiuni sociale, precum: „Ana si Copiii”, „World Vision Romania”, „Atelierul de Bine”, „SOS Satele Copiilor”. Am vrut sa contribuim la educatia copiilor pentru insusirea corecta a regulilor de circulatie si am spus da proiectului „Ora de Educatie Rutiera”. Am vrut sa ne implicam activ in protejarea naturii si a padurilor din Romania si ne-am alaturat „Initiativei plantam fapte bune in Romania”. Iar acum vrem ca alimentele sa nu mai fie o risipa atunci cand ele pot hrani copiii si persoanele varstnice care au mare nevoie de ele. Ne bucuram ca exista astfel de proiecte care ne ajuta sa fim mai buni. Puzzle-ul, #AlwaysYesToEducation se contureaza de la an la an. Investitia in educatie, natura si in sprijinirea societii este una deosebit de importanta pentru noi.”- Tal Lahav CEO SIXT Group Romania

„Asociatia Banca pentru Colectarea si Distributia Alimentelor” este prima de acest tip din Romania care activeaza dupa principiile Fédération Européenne des Banques Alimentaires - FEBA si ale retelei Foodbank. Asociatia isi propune sa colecteze alimentele de la producatori si de la marii retaileri, produse care risca sa fie retrase si sa ajunga la gunoi, poluand astfel, dar care pot fi consumate rapid in zona sociala, ele fiind oferite ONG-urilor care au programe sociale cu componenta de ajutor alimentar (pentru copiii nevoiasi, persoanele cu dizabilitati, familiile sarace sau persoanele varstnice) care au mare nevoie de ele.

„Cand am inceput, in 2018, eram 1 angajat si o camioneta. Acum suntem 3 angajati si 20 de voluntari. Operam un depozit de 300 mp, intr-un spatiu logistic in Otopeni, cu 100 mp hala pentru refrigerare, 25 mp spatiu pentru congelere, 75 mp hala cu temperatura ambientala. Obiectivul nostru este ca, pana la sfarsitul anului 2020, sa avem in Romania minim 6 asociații autonome care să poata opera depozite care să-și desfașoare activitatea în București, Roman, Cluj, Timisoara, Craiova si

Brasov si care să poata colecta produse de pe o arie cât mai mare. Obiectivul nostru este să ajungem să colectam peste 1.000 de tone de bunuri anual de la peste 100 de companii și să sprijinim peste 200 de organizații umanitare si, indirect, peste 25.000 de persoane aflate în dificultate. Vrem sa demaram un program educativ în școli prin care sa propunem elevilor si profesorilor reguli si activitati practice pentru reducerea risipei alimentare. SIXT Group Romania, alaturi de noi, ca partener de mobilitate, ne aduce si mai aproape de acest deziderat.” - Gabriel Sescu Presedinte Asociatia Banca pentru Colectarea si Distributia Alimentelor

Numai in 2018, „Banca pentru Colectarea si Distributia Alimentelor” a insemnat: 15 companii care au oferit bunurile care, in caz contrar, ar fi fost aruncate, peste 212.000 kg de produse, echivalentul a peste 600 mc de marfa salvata si donata nevoiasilor, cu o valoare estimata de peste 3.120.000 de lei. Alimentele au fost donate unui numar de 72 de ONG-uri: camine pentru batrani, centre de zi si rezidentiale pentru minori, centre pentru victime ale violentei domestice, centre de zi si rezidentiale pentru persoane cu dizabilitati, cantine sociale si nu numai, in marea lor majoritate din Bucuresti, Ilfov si Prahova. Ele au un potential de peste 18.000 de beneficiari.

