„Eu nu fac nimănui dosar penal. Eu știu doar că în România, în două județe au fost peste 11.000 de îmbolnăviri, iar în total peste 17.000.

Cred că dacă nu erau luate măsurile cerute de președinte, ar fi fost mult mai mulți. Cred că am făcut o greșeală, nu am vorbit destul despre mărturiile celor care au trecut prin acest calvar. Nu cred că este o atitudine sănătoasă să inviți românii să nu respecte regulile. Eu îi urez domnului Cataramă multă sănătate. Probabil dansul este mai puternic, face sport, mănâncă sănătos, nu se lipește boală de el. Dansul poate avea teoriile dânsului, care circulă masiv în spațiul public, dar eu cred că măsurile au fost cele mai bune, pentru că altfel am fi fost mult mai rău.

Ce se întâmplă în vămi de 72 de ore este extrem de grav. Știu că au suplimentat încă de sâmbătă de la prânz. Știu că în prima faza s-a întâmplat o chestie foarte gravă la granița dintre Austria și Ungaria între ora 12 și ora 22, în niște țarcuri, iar apoi s-a creat un singur culoar, pentru că așa au vrut domnii de la Budapesta. Ungurii, timp de 72 de ore, nu ne-au permis decât culoarul Nădlac 1, iar pentru culoarul aprobat de Bruxelles, Nădlac 2, am primit aprobarea abia aseară”, a declarat Rareş Bogdan.