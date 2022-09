Situaţia ELCEN, compania de stat care produce apa caldă și căldura din București. La ce să se aștepte bucureștenii iarna aceasta

ELCEN este în proces de pregătire a echipamentelor energetice pentru următorul sezon rece care bate la uşă. Anual, ELCEN derulează un program de mentenanță și reparații ale utilajelor energetice, stabilit de comun acord cu Termoenergetica București pentru funcționarea eficientă a infrastructurii energetice în sezonul rece, fără riscuri și provocări majore.

ELCEN, compania de stat care produce apa caldă și căldura din București (94%), dar și energie electrică, a pierdut anul acesta circa 800 de milioane de lei, bonusul de cogenerare, fiindcă nu a reușit să iasă din insolvență. Tot din această cauză, ELCEN nu a putut accesa nici fonduri europene din PNRR, peste 300 milioane lei, pentru modernizarea CET Grozăvești, a declarat Adrian Tudora, administratorul special al companiei.

ELCEN trebuie să modernizeze în următorii ani două din cele 4 CET-uri – CET Sud și CET Grozăvești, fiind nevoie de o investiție de circa 760 milioane de euro (3,8 miliarde lei). Întrucât instalațiile din aceste centrale sunt vechi, în cazul în care lucrările de modernizare nu se fac în următorii 5 ani, acestea ar putea fi închise, iar ELCEN ar mai putea asigura necesarul de energie termică doar pentru jumătate de oraș, a declarat Adrian Tudora.

De ce nu poate accesa fonduri europene pentru modernizarea celor două CET-uri

ELCEN mai poate accesa fonduri europene pentru modernizarea celor două CET-uri din Fondul de Modernizare, condiția fiind să iasă din insolvență până la finalul anului, spune Tudora.

Adrian Tudora: ELCEN-ul are 4 CET-uri. CET Vest este cel mai nou, este un CET modern, adus la zi din punct de vedere tehnologic și poate fi comparat cu o centrală de afară. A fost pus în funcțiune în 2009, este un ciclu combinat, cu turbină cu gaz, General Electric, toate inspecțiile s-au făcut la timp, reparațiile la timp. Acum 2 ani, când tehnologia a avansat foarte mult, am schimbat toată automatizarea. Deci nu este o centrală construită în comunism. Este adevărat, Vestul are și o bucată veche, dar este scoasă din exploatare, nu mai funcționăm cu ea de câțiva ani. Și dacă am vrea să le pornim, nu le mai putem porni.

Restul CET-urilor sunt construite în anii 60-70, dar, atenție, doar anumite elemente nu pot fi schimbate sau nu se poate interveni asupra lor, în rest ele au fost înlocuite sau modernizate de-a lungul vremii, deci nu mai sunt chiar cele din anii 60-70.

La un cazan de abur, o piesă care nu poate fi înlocuită este tamburul, iar atunci când expertiza arată că nu mai poate fi exploatat, din momentul acela cazanul nu mai e funcțional, în rest cazanele, zidăria, țevile s-au înlocuit și se înlocuiesc. Ultimele modernizări pe care le-am făcut au fost la toate cazanele de aburi, din toate centralele noastre vechi, 3 cazane în CET Progresu, 3 cazane în CET SUD și un cazan în Grozăvești, fiindcă aveam niște constrângeri de mediu a trebuit să modernizăm instalațiile de ardere și să îndeplinim cerințele europene de mediu. Acum suntem în regulă cu toate cele 7 cazane, exceptând Vestul care de la început respecta (…).

Ce ar înseamnă închiderea CET Sud și CET Grozăvești

Dacă am rămâne doar cu cazanele de apă fierbinte, ELCEN nu ar mai putea asigura tot necesarul solicitat de Termoenergetica, deci ar fi un deficit mare de energie termică în oraș, undeva peste 50% și nu am mai produce în cogenerare, deci nu am mai fi atât de prietenoși cu mediul.

În al doilea rând pentru ELCEN ar fi jale pentru că nu am mai produce energie electrică pe care încasăm bani și care ne ține practic în viață. Că de la Termoenergetica încasăm mai puțini bani. Fără partea de energie electrică ELCEN ar dispărea. Veniturile din energie electrică au fost cam jumătate, restul fiind din energie termică.

Va crește prețul la energie termică în București la iarnă

Adrian Tudora: Având în vedere apariția OUG 27, fiindcă încă nu avem contracte de gaz, dar dacă este să avem prețurile din OUG 27, eu cred că nu. Dacă sunt alte prețuri la gaz, cu siguranță va crește. Noi nu luăm gaz din Rusia, luăm gaz de la Romgaz sau alți furnizori de gaze. Noi nu avem o relație mai departe.

Noi avem depozite făcute în timpul verii, ne-am pregătit și noi pentru perioada rece, dar cu siguranță dacă ar exista un deficit de cantitate în rețeaua națională, cu siguranță o vom resimți și noi. În ce măsură, nu știu. Adică în ce măsură vom fi afectați la nivel național, așa vom fi și noi afectați, a declarat a declarat Adrian Tudora, administratorul special al companiei, pentru HotNews.ro.