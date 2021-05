8.000 de migranți din Maroc și Africa Subsahariană au trecut granița în Spania, în ultimele două zile. După valul copleșitor de oameni care căutau portiță de intrare în Europa, ieri, autoritățile spaniole au trimis militarii în exclava Ceuta.

Ritmul accelerat cu care statul spaniol îi expulzează pe migranți a ridicat probleme în cadrul ONG-urilor, care semnalează că drepturile migranților ar putea fi încălcate. Aproximativ 4.000 de migranţi au fost deja retrimişi în țara de proveniență.

„Murim sau trecem granița”

Pe fondul unui conflict diplomatic cu statul spaniol, Maroc a slăbit controalele la frontieră. Mii de migranți din Maroc sau Africa Subsahariană au sărit gardurile și au înotat pentru a trece granița în Spania. Familii întregi, cu bebeluși sau copii, trec granița în Ceuta pentru a avea portiță de intrare în Europa.

Migranții susțin că sunt în căutare de o viață mai bună, mai ales pe fondul dezastrului economic provocat de pandemia de coronavirus.

”Am venit aici pentru a-i oferi fiului meu un viitor mai bun, aici în Tetouan (n.r. Maroc) nu a mai rămas nimic. Este un oraș turistic. O să traversăm. Murim sau trecem granița.” a povestit o femeie din Maroc.

„El (fiul ei) a traversat ieri, nu știam când a plecat. Are 21 de ani și al doilea (fiu) a plecat azi dimineață. Nu au găsit ce să facă aici, nu este nimic de făcut, problema este șomajul, plus criza, nu există muncă, nimic. Am fost obișnuiți să lucrăm în Ceuta, dar așa cum știți (frontiera) este închisă, eram obișnuiți să vindem multe lucruri pe străzi, dar totul este blocat. Nu găsesc nimic de făcut, speră să imigreze. Nu este nimic”, se plânge Fatiha, o femeie din Fnideq.

„Există mulți copii printre cei care au plecat din Maroc spre Ceuta, de 10, 14 ani. Părinții plâng, nu este ușor, statul marocan ar trebui să-i ajute”, spune o altă femeie din Tetuan.

Forțele de ordine atacă migranții

Forțele de securitate și ordine spaniole au atacat migranții cu gaze lacrimogene. Potrivit relatărilor unui imigrant stabilit în Maroc de cinci ani, forțele din Spania au și împușcat o parte dintre persoanele care încercau să treacă granița.

Ca imigrant, am vrut doar să ajung în Europa, dar nu am reușit. Nu a fost posibil, am încercat să înot, dar poliția spaniolă a tras cu gaze lacrimogene. Un tânăr a fost rănit la ochi de poliția spaniolă. Nu trebuie să tragă, ne pot alunga, dar să ne împuște nu, este prima dată când am văzut spanioli împușcând imigranții, nu este bine, condamn asta”, spune pentru AP Moussa Camara, imigrant din Coasta de Fildeș stabilit în Maroc.

Un alt marocan susține că, încă de luni seară, autoritățile locale atacau cu gloanțe (probabil) de cauciuc pe cei care încercau să intre în orașul Ceuta. Un migrant a murit după ce a fost rănit la cap, potrivit migrantului.

„Am ajuns la Ceuta luni seara, dar ei au început să tragă cu gloanțe (nu au specificat ce fel de gloanțe, cel mai probabil de cauciuc), o femeie și-a pierdut un ochi, au mai împușcat un altul în cap, cred că a murit. Alți tineri au fost răniți la față cu cuțitele, un soldat a fost și el rănit. Vrem să plecăm, dar ei nu ne-au permis, iar acum ne-am întors și asta e”, povestește Taoufik Laarif, un marocan care a trecut în Ceuta și a fost trimis înapoi în Maroc.

Criza migranților declanșată de un scandal diplomatic

Unele voci susțin că valul de migranți a luat amploare pe fondul unui conflict diplomatic. Liderul Ceuta s-a arătat revoltat de lejeritatea de care a dat dovadă Maroc față de această situație.

Potrivit presei internaționale, Rabatul a permis declanșarea valului de migranți pentru a exercita presiune asupra Madridului, care tratase într-o unitate medicală liderul unui grup militant din Sahara de Vest, care luptă pentru independența teritoriului. Marocul a anexat națiunea de pe coasta de vest a Africii în 1975, relatează AP.

În acest sens, surse susțin că Rabatul şi-a rechemat ambasadorul la Madrid în vederea mai multor consultări.