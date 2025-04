EVZ Special Sistemul medical trebuie reformat. Prof. Dr. Cătălina Poiană: Colegiul Medicilor sprijină actualizarea legislației din sănătate







Sistemul sănătății, unul dintre cele mai importante din țara noastră, trebuie reformat, este de părere prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România. Printre altele, ea consideră că, actuala lege a sănătății nu mai corespunde nevoilor sistemului. Iar în acest sens, e nevoie de adoptarea unei noi legislații.

„Trebuie schimbate foarte multe lucruri”, subliniază Cătălina Poiană. „Legea 95/2006 ce prevede funcționarea sistemului de sănătate nu mai este în conformitate cu realitatea din prezent. De aceea, noi propunem adoptarea unei Legi a Medicului, separată de Legea 95/2006, care să plece de la definirea actului medical și până la desfășurarea activității”, spune președintele Colegiului Medicilor din România.

E nevoie de o reformă

Prof. Cătălina Poiană a fost invitata primului podcast „Capital de Sănătate”, moderat de redactorul-șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana. Ediția integrală din data de 2 aprilie poate fi urmărită pe pagina de YouTube „HAI România”. Cadrul medical, cu această ocazie, a ținut să menționeze faptul că un astfel de proiect pe care îl propune acum Colegiul este foarte important pentru că cea mai valoroasă resursă a sistemului este cea umană.

„În actul medical vorbim de o întreagă echipă, de foarte mulți oameni implicați. Iar pentru ca medicul să-și poată demonstra întreaga sa capacitate profesională, are nevoie de un cadru de muncă corect, de condiții bune de lucru. E nevoie de siguranță profesională și de o infrastructură bine pusă la punct”, declară prof. dr. Cătălina Poiană.

Medicul vede necesară o reglementare a sistemului printr-o legislație corespunzătoare, în standardele din actualitate. Și că, la momentul de față, reforma trebuie să prezinte o prioritate.

A crescut numărul medicilor ce vor să plece din țară

De asemenea, mai adaugă președintele Colegiului, întreg sistemul resimte această nevoie de schimbare. Iar exemplul oferit este chiar numărul în creștere al medicilor români care doresc să plece să lucreze peste hotare. Față de anul 2023, s-a observat o majorare cu până la 50%. „Numărul medicilor care au solicitat un certificat profesional curent pentru plecarea în străinătate. Este vorba despre un document solicitat de medic pentru un concurs, pentru un un examen, inclusiv a lucra în altă țară”, specifică prof. dr. Cătălina Poiană, în cadrul podcastului „Capital de Sănătate”.

Președintele Colegiului Medicilor din România spune că, de la un număr aproximativ de 800 de astfel de solicitări din 2023, s-a ajuns la aproape 1.200 de cereri pentru un certificat profesional curent. „Aceste cifre ne apropie de cele din perioada 2016 - 2017, anterioară creșterii salariale. Este unul dintre motivele pentru care e nevoie de o reglementare în concordanță cu realitățile sistemului de sănătate, dar și de o finanțare corectă”, subliniază cadrul medical.

În luna martie a acestui an, echipa de la Colegiul Medicilor din România a și avut o primă inițiativă și a invitat la dialog reprezentanți ai mediului politic. „Noi nu putem să inițiem legi, dar avem posibilitatea de a veni cu propuneri, să le argumentăm. Medicii au nevoie de sprijin și de înțelegerea politică în acest moment. Am purtat discuții cu membrii Comisiei de Sănătate a Senatului, membrii Comisiei de Sănătate din Cameră, cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății și am tras un semnal de alarmă asupra necesității unei reforme”, adaugă Dr. Cătălina Poiană.