Unul dintre oficiali a declarat, sub protecţia anonimatului, că rănile suferite sunt un rezultat al unei coliziuni şi nu al unui schimb de focuri.

Celălalt oficial citat de Reuters a declarat că incidentul a avut loc anterior în cursul acestei săptămâni în nord-estul Siriei şi că rănile suferite sunt uşoare, notează Agerpres.

Pentagonul şi Comandamentul militar central al SUA, care supervizează forţele americane din regiune, au refuzat să comenteze informaţiile, notează Reuters.

În imaginile postate de jurnaliștii de la Politico se poate observa cum mai multe vehicule de luptă rusești au șicanat o mașină de patrulare a armatei USA.

Video of US-Russia troops confrontation in Northern #Syria this week. Politico reporting now that 4 US troops were injured as result: pic.twitter.com/zbEgD5jzgc

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2020