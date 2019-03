De la sinuciderea Mădălinei Manole, până la metoda „sarea grunjoasă”. Celebrul psiholog, Tudorel Butoi, analizează cele mai ciudate crime la EVZ TV

Emisiunea „Psihologia crimei” difuzată pe www.evz.ro, a adus în discuție cazuri celebre de asasinate, petrecute de-a lungul timpului în România, precum tripla crimă din cartierul bucureștean Crângași, comisă de elvețianul Jean Pierre Squeglia, care și-a executat cu sânge rece, în miez de zi, iubita româncă. Sau cazul, de notorietate, al crimei oripilante de la coaforul Perla, când un polițist a ucis doi oameni și a rănit alți șase. Suicidul a fost și el prezent în emisiune, cazul cutremurător al Mădălinei Manole, artista adorată de o țară întreagă care a decis să își încheie socotelile cu viața, doar pentru că avea impresia că nu mai este la fel de iubită.





În ultima emisiune prezentată la EVZ TV în mediul online, profesorul Tudorel Butoi a povestit jurnalistului EVZ despre metodele ingenioase ale escrocilor.

Hoțul de „Bună ziua!”

„Aruncă sare grunjoasă pe scara blocului, apoi, după ce au urcat cu liftul la ultimul etaj, blochează ascensorul de așa natură încât nimeni să nu îl mai poată folosi o perioadă bună de timp. Apoi coboară din etaj în etaj și încearcă pur și simplu clanța fiecărui apartament în parte”, e explicat profesorul cum funcționează sistemul de furt gândit de hoți. Psihologul criminalist, de numele căruia este legată o activitate de peste 40 de ani în laboratoarele Poliției Capitalei, a punctat și faptul că, așa cum rezultă dintr-o statistică întocmită de-a lungul vremii de către oamenii legii, cel supranumit, în analele curente ale criminalisticii, „hoțul de Bună ziua” este un atent observator al societății. „Nu exagerez cu nimic dacă spun că este un fin psiholog. Analizează cu maximum de atenție ce se întâmplă în realitatea de zi cu zi și știe că, în goana lor zilnică după un trai bun, oamenii sunt extrem de împrăștiați. Trei din zece uită, spre exemplu, să încuie ușa la plecare. Este un fapt stabilit de statisticieni. Eh, și nu-i rămâne altceva de făcut hoțului nostru decât să încerce cum spuneam clanța ușilor. Din tot blocul găsește sigur cel puțin patru apartamente neasigurate. Intră, ia tot ce poate mai de preț, în trei, patru metri – două, trei inele abandonate în nu știu ce bol de pe masa din hol sau vreun alt aparat electrocasnic micuț, lăsat și el aiurea, și o șterge imediat. Nu întârzie mai mult de două, maximum trei minute în casă pentru că e conștient de faptul că proprietarul se poate întoarce imediat. E drept că are, hoțomanul nostru, și un As în mânecă. Ei bine, de ce spun că sarea asta e aliatul lui? Pentru că face un zgomot îngrozitor atunci când e strivită sub tălpi. Tot ce îi mai rămâne de făcut hoțului de „Bună ziua” după ce a fost astfel pus în alertă este să își ia liniștit tălpășița și să închidă ușa”, a explicat profesorul Tudorel Butoi.

