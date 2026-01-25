Singurul român care l-a păcălit pe Al Capone. Povestea „mâinii drepte” din Banat care a fugit cu banii mafiei înapoi în România

În anii ’20, Chicago era un câmp de luptă condus cu o mână de fier de temutul Al Capone. În această lume a prohibiției, unde viața valora cât un glonț, un emigrant român plecat din praful Banatului a reușit imposibilul: a intrat în cercul de încredere al lui Scarface, a supraviețuit răfuielilor dintre clanuri și, cel mai incredibil, a reușit să îl înșele pe cel mai periculos mafiot din istorie, scăpând cu viață pentru a-și povesti aventura acasă.

Legendele care s-au ițit de-a lungul anilor în Banat susțin că numele celui care a ajuns mâna dreaptă a lui Al Capone era Nicolae Dunca. Nu era un simplu soldat de rând, ci un om cu o inteligență sclipitoare și un tupeu nemărginit, calități care l-au propulsat rapid din rândul spălătorilor de vase în anturajul intim al lui Capone, unde se decideau destinele contrabandei cu alcool din America.

Nicolae Dunca a plecat spre America în căutarea unei vieți mai bune, dar a descoperit repede că munca în fabrică nu era pentru el. Înzestrat cu un talent nativ pentru calcule și o carismă care deschidea orice ușă, Dunca a început să lucreze pentru organizația lui Capone, inițial ca „om de legătură” în comunitățile de imigranți.

Datorită loialității sale aparente și a faptului că nu consuma alcool, ceea ce îl făcea mereu vigilent, Al Capone l-a remarcat și l-a avansat. Dunca a ajuns să gestioneze o parte din „contabilitatea neagră” a barurilor clandestine (n.red. speakeasies). El era cel care colecta banii, știa rutele transporturilor de whisky și, mai ales, știa unde sunt ascunse depozitele de numerar ale sindicatului crimei.

Păcăleala nu a fost o simplă furtună, ci o operațiune de chirurgie fină. Nicolae Dunca a observat o breșă în modul în care erau raportate pierderile în timpul raidurilor Poliției. Timp de mai bine de un an, românul a început să „pună deoparte” mici procente din încasările de pe teritoriul său, raportându-le ca fiind „confiscări” sau „mită” plătită agenților federali.

Capone, care avea încredere oarbă în „românul lui tăcut”, nu a bănuit nimic. Suma acumulată de Dunca ar fi fost, conform estimărilor vremii, de ordinul zecilor de mii de dolari, o avere colosală în timpul Marii Depresiuni. Însă Dunca știa că timpul său era limitat și că, mai devreme sau mai târziu, contabilii mafiei vor găsi neregulile.

În 1930, chiar înainte ca Al Capone să fie pus sub acuzare pentru evaziune fiscală, Nicolae Dunca a dispărut fără urmă. Nu a lăsat niciun bilet, nu și-a luat rămas bun de la nimeni. A traversat Canada sub un nume fals și s-a îmbarcat pe un vapor spre Europa.

Se spune că, la scurt timp după plecarea sa, oamenii lui Capone i-au percheziționat apartamentul din Chicago, găsind doar o valiză goală și o vedere cu Timișoara. Dunca s-a întors în România, unde și-a cumpărat pământuri și și-a deschis o afacere prosperă, trăind sub o identitate discretă.

Legenda spune că, ori de câte ori auzea de arestarea vreunui mafiot celebru din America, Nicolae Dunca zâmbea și ciocnea un pahar cu vin, mândru că fusese singurul care „l-a tuns pe Capone fără foarfecă”.

Cazul lui Dunca nu este izolat. Arhivele FBI și studiile despre criminalitatea organizată din anii ’20 confirmă prezența multor români și sârbi în structurile de suport ale mafiei din Chicago, datorită abilităților lor de a comunica cu diverse grupuri etnice.

Deși mulți au sfârșit tragic, Nicolae Dunca rămâne în memoria orală a Banatului ca simbolul „românului descurcăreț” care a învins sistemul celui mai dur gangster din lume. Trebuie menționat că nu există surse scrise care să confirme povestea care a prins rădăcini în Banat.

În 2026, această poveste este readusă în atenție de noile cercetări ale istoricilor care studiază diaspora română, demonstrând că realitatea depășește adesea scenariile de la Hollywood cu mafioți și trădări.