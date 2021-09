Singura țară de pe Pământ care măsoară timpul altfel. A intrat în anul 2014. Miezul nopții, la ora 6:00

Calendarul etiopian este cu șapte ani și opt luni în urma celui gregorian, ceea ce înseamnă că, sâmbătă, etiopienii au trecut într-un nou an – anul 2014. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când Biserica Catolică a modificat formula de calculare a anului, în 500 d.Hr., Biserica Ortodoxă din Etiopia nu a adoptat modificările. Astfel, noul an etiopian începe pe data de 11 septembrie, potrivit calendarului gregorian sau pe 12 septembrie în anii bisecți.

Etiopia sărbătorește anul 2014. Cum se calculează timpul în teritoriu

Spre deosebire de copiii care cresc în alte părți, tinerii etiopieni nu au nevoie să învețe rime pentru a-și aminti câte zile are fiecare lună. În Etiopia, fiecare dintre cele 12 luni au câte 30 de zile, iar a 13-a lună – ultima din an – are cinci sau șase zile (în anii bisecți).

Timpul este calculat în mod diferit în Etiopia – ziua este împărțită în două intervale de 12 ore, începând cu ora 06:00. Astfel, în Etiopia, atât miezul zilei, cât și miezul nopții sunt raportate la ora șase.

Dacă cineva stabilește o întâlnire la ora 10:00 pentru o ceașcă de cafea, n-ar trebui să fie nicio mirare dacă persoana care a făcut invitația se prezintă la ora 16:00.

Prin ce particularități se remarcă Etiopia. Singura țară africană necolonizată

Etiopia este singura țară africană care n-a fost niciodată colonizată. Italia a încercat să invadeze Etiopia – sau Abisinia, așa cum mai era cunoscută în 1895, când puterile europene își împărțeau continentul african, însă a suferit o înfrângere umilitoare.

Italia reușise să colonizeze Eritreea, după ce o companie italiană de transport maritim a cumpărat portul Assab de la Marea Roșie. Confuzia apărută în urma morții împăratului etiopian Yohannes al IV-lea în 1889 a permis apoi Italiei să ocupe zonele muntoase de pe coastă.

Însă, câțiva ani mai târziu, când Italia a încercat să pătrundă și mai mult în Etiopia, a fost înfrântă în bătălia de la Adwa. Patru brigăzi de trupe italiene au fost învinse în câteva ore, lpe1 martie 1896, de către etiopienii care serveau sub comanda împăratului Menelik al II-lea.

Italia a fost forțată, astfel, să semneze un tratat de recunoaștere a independenței Etiopiei, deși, cu câteva decenii mai târziu, liderul fascist Benito Mussolini a încălcat acest tratat, ocupând țara timp de cinci ani.

Etiopia păstrează Chivotul Legământului, cufărul auriu din lemn despre care se precizează în Vechiul Testament că găzduiește tablele de piatră cu Cele 10 porunci.