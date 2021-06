Într-o zi, Linnea Schmelzer, în vârstă de 26 de ani, a luat o decizie radicală pentru viitorul ei. A decis să renunțe la absolut tot ce avea și să ducă o viață de nomad, pe drumuri. Tânăra din Statele Unite a renunțat la slujba normală, cu program de la 9 la 5, la iubitul său, cu care avea o relație de cinci ani și la toate celelalte lucruri, după cum relatează publicația Mirror. Și-a cumpărat o dubiță pe carea amenajat-o și a transformat-o într-o casă pe roți pentru ea și câinele ei, un ciobănesc german, Akela. Linnea a cheltuit 7.500 de dolari din economiile sale pentru a-și transforma autoutilitara, pe care a numit-o Togo.

Linnea lucra ca instructor pentru o companie care se ocupa de terapia în sălbăticie. Și, cu toate că îi plăcea ceea ce făcea, și-a dorit să fie propriul ei patron și să aibă propria afacere. Acum deține propria afacere de sănătate online.

„M-am bucurat de viața mea înainte să-mi cumpăr duba. A fost o perioadă plină în care am început să-mi construiesc viitorul, am petrecut mult timp cu prietenii și am lucrat mult la relația cu partenerul meu. Eram cu adevărat activă”, a explicat ea.

Linea a mai relatat că-și dorea, totuși, cea diferit, care să îi ofere satisfacții cu adevărat.

„Căutam mai multă profunzime, un scop, călătorii și experiențe, așa că am decis să o iau pe Togo”, a mai spus ea.

Cum arată utilitara transformată în casă

Linnea a cumpărat autoutilitara pentru 20.000 de dolari în mai 2020, iar mai apoi a cheltuit încă 7.500 de dolari pentru a o transforma. Ea a făcut o mare parte din munca de amenajare a mașinii. Autoutilitara are un pat, este conectată la electricitate, are dulapuri și oglinzi, la fel ca o casă normal. Folosește un aragaz cu propan pentru a-și găti mâncarea și are un mini-frigider în interiorul dubei, unde își stochează diverse produse. Îi lipsesc doar toaleta și dușul, pe care Linnea nu a vrut să le mai instaleze.

Pentru nevoile fiziologice folosește toaletele publice sau merge în pustiu. Pentru spălat, ea încălzește apă și o toarnă într-un vas de șase litri folosind un cort de duș pe care îl depozitează în dubă.

„Am vrut ca Togo să fie ca o casă mică. Știam că-mi voi petrece o mare parte din timp singură și îmi doream un spațiu în care să mă simt confortabil”, a spus tânăra.

Akela, singurul tovarăș de drum al tinerei

Singurul tovarăș de drum pe care l-a acceptat a fost ciobănescul german Akela alături de care a pornit la drum.

„Akela se simte la fel de confortabil pe patul meu ca și în cortul nostru de două persoane, atunci când ieșim în natură. Este partenerul și însoțitorul meu pentru această călătorie și nu-mi pot imagina să fac acest lucru fără ea. Ea protejează duba și pe mine, iar acest lucru mă face să mă simt mult mai liniștită deoarece știu că mă va avertiza întotdeauna dacă va simți un pericol”, a spus ea.