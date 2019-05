Avertisment! Sindromul oboselii cronice nu este o închipuire. Cum depistezi boala

Sindromul oboselii cronice nu este o boală imaginară şi poate fi diagnosticată printr-o simplă prelevare de sânge, afirmă cercetătorii americani. Cel care spune că simte această stare nu este un bolnav închipuit.





În faţa dificultăţilor întâlnite de corpul medical pentru a diagnostica sindromul oboselii cronice (SFC), cerecetătorii universităţii Stanford (Statele Unite), au pus la punct un test sanguin. El se bazează pe o analiză nanoelectronică care evaluează modificările de energie care apar în celulele imunitare, explică un studiu publicat luni în revista Proceedings of the national academy of sciences (PNAS). ''Această boală este prea adesea considerată ca fiind imaginară. Dar există probe ştiinţifice că această patologie nu este fabricată de spiritul pacienţilor'', explică Ron Davis, autorul principal al cercetării, al cărui fiu este atins de sindrom.

Reacţii diferite la stres

Astăzi, pacienţii trebuie să suporte numeroase examinări pentru a elimina posibilităţile altor tulburări şi pentru a duce la diagnosticarea acestei patologii. Acest test va putea pune capăt acestui obstacol. El constă în folosirea sării pentru a crea un ''stres celular'' în sângele prelevat şi studierea curenţilor electrici care rezultă. Pentru a pune la punct metoda lor, specialiştii au studiat eşantioane sanguine provenind de la 20 de persoane care suferă de SFC şi 20 de eşantioane martor.

Eu au remarcat, de asemenea, că la prima grupă s-au remarcat modificări semnificative ale curentului electric, spre deosebire grupa martor. Autorii studiului doresc acum să extindă cercetarea la un număr mai mare de subiecţi. Ei speră ca activităţile lor vor permite în final să evalueze eficacitatea anumitor medicamente anti-oboseală cronică.

