„Nu aveam niciun motiv să ne grăbim. Absolut toate deplasările pe care le-am făcut am stat pe bancheta din spate, unde am posibilitatea să citesc, să lucrez sau să mă odihnesc. Niciodată nu am fost preocupat de cum conduce angajatul SPP, în zecile de mii de km parcurşi pentru un motiv foarte simplu: până duminică au condus impecabil. În momentele premergătoare regretabilului incident de duminică mă odihneam. Eram, călătoream deja de 4 ore jumătate”, aspus Lucian Bode.

După acestă explicație a ministrului, sindicaliștii de la Europol au reacționat dur postând pe pagina oficială a sindicatului un mesaj în care condamnă afirmațiile ministrului Transporturilor.

„Am zis că nu vom comenta „abuzul de putere” al ministrului transporturilor Bode, însă nu putem trece peste declarațiile mizerabile cu care acesta a insultat inteligența opiniei publice.

Cum să înțeleagă ministrul transporturilor nevoia de autostrăzi și de îmbunătățire a infrastructurii rutiere în condițiile în care el ajunge de acasă, de la Zalău, la București în doar 5 ore?! Nu are cum să știe că milioane de șoferi și pasageri își pierd un sfert din viață în coloane formate pe drumurile naționale și în trafic. Să nu mai vorbim de sângele miilor de morți în accidentele rutiere, morți pentru care vinovați moral sunt toți cei care s-au perindat prin funcții de demnitar.

Ministrul Bode minte cu nerușinare atunci când spune că nu știa ca Touaregul cu care se deplasa avea in funcțiune semnalele acustice și luminoase sau când afirmă că nu el l-a pus pe șoferul SPP să circule cu viteză și să încalce regulile de circulație care au dus la accidentul cu victimă de pe raza jud. Argeș.

Vă spunem noi că șoferul SPP cere acordul demnitarului pentru orice acțiune, inclusiv pentru traseul pe care urmează să se deplaseze. Spp-istul este o victimă și va răspunde personal pentru aroganța lui Bode și pentru faptul că a acceptat să încalce legea la solicitarea lui.

În aceleași condiții a murit și Bogdan Gigină, care a gonit cu viteză pentru a elibera calea ministrului Oprea, nu pentru că i s-a cerut, ci pentru că se plictisea în vreo intersecție. Să fim serioși! Vedem același tipar. Tăcere, tentativă de mușamalizare și la câteva zile, la presiunea opiniei publice, o poveste cusută cu ață albă. Totul pentru a salva aparența unui Guvern „integru” care fumează în Palatul Victoriei, își trimite subordonații să se întâlnească noaptea cu interlopii pentru a negocia legea sau se folosesc de funcție pentru a fi deasupra proștilor care respectă regulile de circulație.

Totuși, dl Bode, după ce ne-ați spus că nu ați auzit sirenele Touareg-ului și nici nu ați văzut manevrele de depășire în mare viteză, nu ne spuneți și nouă ce fumați sau ce culoare au pastilele care vă aduc în starea aceasta de Nirvana?”, este mesajul Europol de pe Facebook.