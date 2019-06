Sinceritatea unei „protestatare”: Oamenii aduși organizat la proteste sunt plăţiţi cu 500 de lei

Acesta este mărturia unei „protestatare” care recunoaşte că sunt plătiţi să protesteze zilnic în faţa instiuţiei judecătoreşti.





În schimbul banilor, ei trebuie să stea în fața instituției timp de o zi. Mai exact, sunt aduși în jurul orei 11:00 și stau în fața instituției până la 23:00. Unii vin, alții pleacă, prin rotație în aşa fel încât să acopere toată ziua.

Cei care au grijă de grupurile protestatare ar primi și câte 50 de euro

Remunerarea ar veni din partea Partidului Politic Șor. Întrebaţi de Jurnal TV , reprezentanții formațiunii neagă că ar plăti oamenii și spun că este o provocare.

Femeia, venită de la Căușeni cu un autocar cu 30 de oameni, a spus că seara primesc câte 500 de lei și că partidul Șor e cel care organizează totul „Este suficient. Ne ajunge. Mulțumim. Banii îi primim seara. Mai întâi mergem la protest după care ne dau banii", recunoaşte femeia. " Au venit vreo 30 de oameni. Au umblat prin sate... Am mai fost și tot 500 am primit. Până acum am 500. Ieri am fost prima zi și am venit și astăzi”, a povestit femeia jurnaliştilor de la Jurnal TV.

O noua DEZERTARE in PSD! Deputatul care a FUGIT in partidul lui Ponta! INCREDIBIL ce facuse inainte

Pagina 1 din 1