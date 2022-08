Simona Halep, victorie în turneul de la Washington. Românca s-a calificat în optimile de finală și își face un reproș

Simona Halep a câștigat meciul de tenis împotriva sportivei Cristina Bucşa, din Spania, locul 123 mondial, venită din calificări, cu scorul 6-3, 7-5. Sportiva din România a reuşit o victorie muncită în faţa unei jucătoare de 24 ani (123 WTA), născută la Chişinău, dar care reprezintă Spania şi care a venit din calificări.

Jucătoarea de tenis din România a condus în primul set cu 2-0, după care a fost egalată de Bucşa. Din acest moment, Simona Halep Apoi, a mai cedat doar un singur ghem şi a câştigat setul, scor 6-3, după 33 de minute. În setul doi, Simona Halep a condus cu 5 – 3, a servit de două ori pentru meci însă a fost egalată la 5. În cele din urmă, sportiva din Constanţa s-a impus, scor 7-5, după 48 de minute.

Simona Halep a făcut foarte multe erori în acest meci, însă diferenţa de valoare a fost prea mare pentru a avea emoţii. Ea a reuşit 4 aşi, dar a făcut şi 6 duble greşeli, încheind cu un procentaj de doar 44,8% mingi puse în teren cu primul serviciu. Românca a reuşit 19 mingi direct câştigătoare (Bucşa doar 7), dar a făcut şi 33 de erori neprovocate (30 pentru Bucşa).

Simona Halep, a treia favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 20 de minute în primul său meci pe hard după o pauză de o lună. Ea nu a mai jucat după ce a participat la turneul de la Wimbledon.

Declarațiile Simonei Halep după meci

În turul doi al acestui turneu, Simona Halep va evolua contra învingătoarei din meciul dintre americanca Madison Brengle, locul 61 mondial, şi Anna Kalinskaia, din Rusia, jucătoare situată pe locul 71 WTA. La final, Simona a spus că, uneori, pune prea multă presiune pe ea.

„Mă bucur că sunt din nou aici, atmosfera este foarte frumoasă. Mi-a luat puţin mai mult timp să mă acomodez, nu a fost uşor, dar sunt bucuroasă că am trecut mai departe. Nu am mai jucat ea, am discutat cu antrenorul ce vreau să fac, să îmbunătăţesc. Pun multă presiune pe mine, se mai întâmplă ca adversara să joce mai bine”, a spus Simona Halep la interviul de pe teren, la finalul meciului.

Simona Halep s-a calificat, luni, în optimile turneului de la Washington, cu premii de 251.750 de dolari după ce a trecut de primul tur .