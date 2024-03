Sport Simona Halep știa că va scăpa de suspendare. Mesajul care a dat-o de gol







Simona Halep a scăptat de suspendarea de patru ani dictată de ITIA. TAS a redus suspendarea de la 4 ani la nouă luni. În aceste condiții fostul număr 1 mondial poate reveni în circuitul WTA.

Simona Halep a scăpat de suspendarea de patru ani în cazul de dopaj. Tribunalul de Arbiraj Sporitv de la Laussane a admis recursul înaintat de avocații Simonei. TAS a redus suspendarea fostului număr 1 mondial la nouă luni. Decizia tribunalului este definitivă.

Simona Halep revine în circuitul WTA

Din cauza faptului că suspendarea Simonei trebuia să expire la 6 iulie 2023, sportiva din Constanța nu poate participa la turneul de Grand Slam,Australian Open. Simona Halep poate reveni în circuitul WTA odată cu participarea la turneul de 1.000 de puncte de la Miami, programat în 19-31 martie.

Simona Halep a postat pe rețelele de socializare un mesj prin care a dat de înțeles fanilor că ar fi știut verdictul încă din 21 februarie, în contextul în care audierile de la TAS s-au desfășurat în perioada 7-9 februarie.

„Nu am recurs niciodată la niciun fel de dopaj”

„Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa de a-mi prezenta apărarea în faţa TAS, de a demonstra că nu am recurs niciodată la niciun fel de dopaj. Este ceea ce am declarat din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aştept decizia cu capul sus şi vreau să vă mulţumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor, foştilor jucători, legendelor acestui sport, sponsorilor mei şi tuturor celorlalţi pentru sprijinul vostru extraordinar, pentru toate mesajele şi videoclipurile pe care le-aţi făcut pentru mine în această perioadă grea pe care am trăit-o.

Vă mulţumesc pentru încrederea voastră necondiţionată. Acest sprijin a însemnat foarte mult pentru mine şi mi-a dat puterea de a continua să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul! Voi împărtăşi cu voi veştile despre cazul meu imediat ce le voi primi. Vă doresc toate cele bune. Binele şi adevărul înving întotdeauna”, a scris pe Instagram, Simona Halep.

Simona Halep a primit un wild-card la turneul din Miami

Simona Halep a fost suspendată din octombrie 2022. Vreme de 17 luni Fostul număr 1 WTA a stat departe de turneele deGrand Slam. Ultimul meci oficial al sportivei a fost pe 29 august 2022, când a fost eliminată în turul 1 de la US Open. Simona poate reveni la turneul din Florida, Miami Open. Organizatorii turneului i-au oferit un wild-card ceea ce-i permite participarea chiar dacă a fost exclusă din WTA.