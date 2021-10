Simona Halep și Emma Răducanu, la un pas de o întâlnire directă, în premieră. Românca a vorbit despre problemele fizice

Emma Răducanu (locul 23 WTA) și Simona Halep (WTA) s-au calificat în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open. Sportiva din Marea Britanie a trecut de Ana Bogdan (106 WTA), în două seturi, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră și 29 de minute. Într-un meci în care a acuzat probleme fizice – dureri lombare – Simona Halep a câștigat în fața Varvarei Graceva (Rusia, 81 WTA) , cu 6-4, 6-2.

O posibilă întâlnire între Emma Răducanu și Simona Halep

În sferturile de finală ale competiției găzduite de Cluj-Napoca, Emma Răducanu va juca împotriva ucrainencei Marta Kostiuk, locul 55 WTA. De partea cealaltă, Simona Halep o va întâlni pe conaționala sa, Jaqueline Cristian (105 WTA). Dacă cele două favorite vor câștiga, ele se vor afla față în față în semifinale și vor lupta pentru un loc în finală.

Simona Halep este unul dintre idolii mei, am văzut pentru prima oară jucând pe viu, nu am mai trăit această experiență. Ea a jucat cu Gabi (n.r. – Gabriela Ruse), care este o bună prietenă de a mea.

A fost fantastic să o urmăresc, se mișcă așa cum îmi doresc și eu să reușesc la un moment dat. Știe să lovească bine mingea din alergare, are multă experiență.

„Cea mai mare presiune este cea care o pun eu pentru mine”

Trebuie să merg înainte cu această presiune, nu pot să spun că nu-mi place! Cea mai mare presiune este cea care o pun eu pentru mine. Învăț acum să gestionez această atenție, presiune. Sunt tânără, uneori chiar îmi face plăcere, mă motivează”, a spus Emma Răducanu, la Digi Sport, despre o eventuală întâlnire cu Simona Halep.

Jucătoarea de tenis din Constanța a explicat ce probleme a avut în timpul confruntării de joi. „Mi s-a blocat spatele, durerea a fost destul de mare. Nu puteam să mă aplec sau să mă mişc în acel moment. Dar sunt obişnuită cu asemenea durere, am mai trecut prin astfel de momente. Am vrut să continui şi să închei partida. Important este că am câştigat acest meci, deşi nu ştiu cum, dar este o victorie mare”, a afirmat Halep la Digi Sport.