Emma Răducanu a făcut primele declarații după venirea în România! ‘Vreau să le transmit românilor să continue să fie pozitivi’

Duminică după-amiază, Emma Răducanu s-a antrenat pentru turneul Transylvania Open. Jucătoarea de tenis profesionist nu a oferit prea multe declarații atunci când a ajuns în Cluj, însă le-a făcut după antrenamentul din BT Arena. Mesajul transmis a fost în limba română, chiar dacă nu vorbește atât de bine. Le-a transmis românilor să fie pozitivi în contextul crizei de COVID-19 și să nu-și piardă speranța.

”Trecem cu toţii printr-o perioadă dificilă. Vreau să le transmit românilor să continue să fie pozitivi, să nu-şi piardă speranţa şi să treacă împreună prin aceste vremuri dificile. Orice se va întâmpla bine, va conta şi mai mult”, a declarat Emma Răducanu, răspunzând la întrebările News.ro, într-o conferinţă de presă.

Răducanu a mărturisit că se află pentru prima dată la Cluj-Napoca și este extrem de încântată de frumusețile Transilvaniei. Jucătoarea de tenis profesionist susține că în această zonă a țării este mai multă verdeață în comparație cu unele zone din Capitală. În București, Emma Răducanu are amintiri frumoase, aici locuind bunica sa.

Conferința de presă s-a desfășurat în limba engleză, însă sportiva și-a dorit să vorbească în română despre tot ceea ce o fascinează la țara noastră.

”Îmi plac sarmalele şi ciorba, oamenii şi umorul lor. Este foarte bine aici. ”Ţuica am auzit că este tradiţională aici. Dar, oricum, nu aş fi încercat să gust ţuică înaintea turneului”, a spus râzând jucătoarea în vârstă de 18 ani.

În declarațiile oferite duminică, jucătoarea de tenis profesionist susține că vrea să fie într-o formă bună la turneul Transylvania Open. Are așteptări mari la final de sezon și privește cu încredere spre viitor. Prima pe care o va întâlni britanica în competiția de la Cluj este Polona Hercog. Meciul va avea loc chiar în prima zi a turneului, pe 25 octombrie.

Emma Răducanu a mărturisit că își dorește să o întâlnească și pe Simona Halep în acest sezon. Din cauza noilor restricții impuse de autorități, turneul se va desfășura fără spectatori. Duminică a fost singura zi în care publicul a putu să își vadă favoritele antrenându-se pe teren. În fața fanilor adunați la BT Arena, britanica le-a mulțumit în limba română tuturor celor care o susțin.

”Nu pot vorbi în limba română foarte bine, dar voi încerca. Vă mulțumesc foarte mult! Oamenii au fost foarte de treabă cu mine și îmi lipsiți. Iubesc România!”, a spus Emma Răducanu la microfon în fața fanilor adunați în tribune, care au aplaudat-o.

"I can't talk in Romanian very well but I'll try, thank you very much, people were very kind to me and I miss you and I love Romania" 🥺🥺🥺🥺🥺 Emma is the sweetest! pic.twitter.com/OqYlCyLVYq

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) October 24, 2021