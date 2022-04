Simona Halep și-a pulverizat o adversară mult mai bine clasată și s-a calificat. Românca a făcut spectacol la Madrid

Simona Halep se simte foarte bine la Madrid, acolo unde a reușit să se califice în turul al 3-lea al turneului ce a fost patronat, în trecut, de Ion Țiriac. Sportiva din Constanța (locul 21 WTA) a înfruntat-o, sâmbătă seara, pe Paula Bados (Spania, locul 2 WTA), în fața căreia s-a impus în două seturi, cu scorul de 6-3, 6-2.

Simona Halep s-a calificat în turul al 3-lea al turneului de la Madrid

Simona a obţinut victoria după o oră şi 16 minute, la capătul unui meci pe care l-a controlat în cea mai mare parte.

Fostul lider mondial a început foarte bine şi a condus cu 2-0, apoi a urmat însă o perioadă bună pentru favorita gazdelor, care a reuşit trei ghemuri consecutive. Halep a luat apoi jocul pe cont propriu şi a reuşit o serie nouă ghemuri la rând, permiţându-i spaniolei să ia un ghem înainte de a încheia conturile (6-3, 6-1).

Halep nu mai învinsese o jucătoare din top 5 mondial din septembrie 2020, când câştiga cu 6-0, 2-1 (abandon) în faţa cehoaicei Karolina Pliskova, în finala turneului de la Roma.

Simona Halep a încheiat cu 2 aşi (Badosa doar unul), nu a avut nicio greşeală, în timp ce iberica a avut 4, procentajele punctelor câştigate cu primul serviciu fiind de 84,4% pentru Halep şi de 51,5% pentru Badosa (24 ani, 2 WTA). Halep a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 21-15, şi mai puţine erori neforţate, 14-18.

Câți bani a câștigat, până acum, la competiția din capitala Spaniei

Simiona Halep, care a fost campioană la Madrid în 2016 şi 2017, precum şi finalistă în 2014 şi 2019, şi-a asigurat un cec de 90.745 de euro şi 120 de puncte WTA.

În optimi, Halep o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Cori Gauff (SUA) şi kazaha Iulia Putinţeva.

„Mă simt foarte bine, am făcut un meci bun. Ea e foarte bună, e a doua jucătoare a lumii, dar eu am crezut că am șansa mea și am dat tot ce am mai bun. Totul e bine la Madrid, terenul, publicul, căruia vreau să-i mulțumesc”, a spus Simona Halep la finalul partidei de sâmbătă.