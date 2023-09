Simona Halep, replică usturătoare pentru Serena Williams. Românca a reacționat la atacurile repetate

Mai multe jucătoare de tenis și-au spus părerea despre situația în care se află Simona Halep, printre care și Serena Williams. Aceasta şi-a exprimat intenția de a o deposeda pe româncă de trofeul de la Wimbledon. Halep a jucat finala cu Serena Williams de la Wimbledon, scor 6-2, 6-2.

Și americanca Nicole Gibbs, fost număr 68 WTA, a declarat că este dezamăgită de Halep pentru că a trișat.

La scurt timp, Halep a oferit un răspuns jucătoarelor de tenis care au criticat-o. Ea a declarat că multe sportive o urăsc pentru că le-a bătut în anumite turnee. Aceasta a mai spus că nu poate face nimic pentru a le schimba părerea.

„Toată lumea are dreptul să mă judece, pentru că tribunalul a decis că a fost vina mea. Cineva mi-a spus că jucătoarele care mă urăsc o fac pentru că le-am bătut”, a spus Halep într-un interviu pentru Front Office Sports.

Halep este hotărâtă să meargă la TAS unde ar putea să obțină pedeapsă mai blândă, de la 4 la 2 ani. Jucătoarea de tenis a declarat că este nevinovată și că își va face dreptate. Ea a mai spus că este șocată și dezamăgită de tot ce se întâmplă.

„Continui să mă antrenez și să fac tot ce-mi stă în putință pentru a-mi reabilita numele in fata acestor acuzații false și pentru a mă întoarce pe teren. Intenționez să apelez această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și să urmez toate căile legale de atac împotriva companiei producatoare a suplimentelor în cauză”, a scris Simona, pe Instagram. „Deşi sunt recunoscătoare să am în sfârşit un deznodământ, după numeroase întârzieri nefondate şi cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an. sunt şocată şi extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal”, a spus sportiva.