Simona Halep riscă să rămână fără antrenor dacă nu revine curând pe teren. Ce planuri are Patrick Mouratoglou în 2023

Antrenorul a început anul trecut o colaborare și cu danezul Holger Rune, pe care l-a dus în Top 10 ATP, însă îi va fi aproape imposibil să păstreze ambele contracte, dacă Simona va reveni pe teren.

Tehnicianul francez este în continuare în așteptarea Simonei Halep, însă nu o poate face la nesfârșit. Prin urmare, tenismenul danez a dezvăluit că Mouratoglou i-a impus un termen după care va lua o decizie finală în ceea ce-l privește, mai exact vara anului 2023.

Patrick Mouratoglou ia în calcul să se despartă definitiv de Simona Halep

„Bineînțeles că mi-ar plăcea o colaborare pe termen lung cu el. Este un antrenor bun rău și a căpătat o experiență cu Serena. A fost pus în toate situațiile posibile. După sezonul de zgură vom stabili ce vom face pe termen lung”, a declarat Rune, potrivit ziare.com.

În urmă cu câteva zile, tenismenul declara că își dorește să continue colaborarea pe termen ling cu antrenorul Simonei Halep, în timp ce Mouratoglou nu a vrut să facă prea multe dezvăluiri.

„Încă lucrăm împreună și asta este super. Planul este să continue alături de mine. Am o echipă bună cu mama mea, Lars Christensen și Patrick. Fiecare își face treaba bine și totul decurge perfect. Patrick are multă experiență cu Serena Williams, alături de care a câștigat trofee importante. Este un mentor bun pe care să-l am de partea mea”, a spus tenismenul.

La rândul lui, tehnicianul a refuzat să ofere orice detaliu despre colaborarea cu Holger Rune, dar a lăsat să se înțeleagă ideea că vor continua colaborarea. „Atunci când o colaborare este productivă și ambele părți sunt mulțumite de ceea ce pot realiza împreună, poate funcționa pentru o perioadă lungă de timp”, a declarat antrenorul.

Francezul a făcut până acum o singură declarație cu privire la Simona Halep după ce spotiva a fost suspendată provizoriu pentru dopaj. El a spus că este convins aceasta este nevinovată.

Între timp, Simona Halep nu trece prin cea mai bună perioadă, iar la începutul acestui an a primit o nouă lovitură. Jucătoarea de tenis nu a obținut ridicarea suspendării provizorii până la pronunțarea deciziei în procesul de dopaj, ratând astfel posibilitatea să joace la Australian Open.