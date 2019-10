Simona Halep a declarat la finalul partidei cu Bianca Andreescu, de la Turneul Campioanelor, câștigată cu scorul de 3-6, 7-6(6), 6-3, că nu joacă la cel mai bun nivel. Sportiva din Constanța vrea să-și îmbunătățească nivelul evoluțiilor și a spus că are timp să-și corecteze greșelile în timpul antrenamentelor.

„Este o performanță incredibilă să fiu calificată de 6 ori la rând aici. Sunt mândră că am ajuns din nou aici. A fost un meci greu, știam că e o adversară care joacă bine până la final. Sunt fericită că am câștigat în sfârșit un meci aici. Încă joc rău, dar am timp să mă antrenez.

Presiunea am transformat-o în ceva bun. Am luptat cu o fată cu 10 ani mai tânără decât mine și sunt mândră. Ea a jucat incredibil la Wimbledon. Le mulțumesc tuturor fanilor români și celor din China”, a afirmat Halep

Te-ar putea interesa și: