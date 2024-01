Simona Halep, războinica hotărâtă să treacă prin iad. Portret în presa americană

Simona Halep a fost prezentată drept o luptătoare hotărâtă să-și susțină cauza până la capăt, în procesul de la TAS. Jucătoarea de tenis a fost subiectul unui articol publicat de Tennis World. Sportiva urmează să apară în fața instanței din Elveția pentru a-și susține nevinovăția în cazul de dopaj. Ea speră să obțină achitarea sau măcar o reducere a perioadei de suspendare.

Publicația Tennis World a prezentat un articol dedicat jucătoarei de tenis din România, înaintea procesului de la TAS. Jurnaliștii americani au descris-o drept o războinică hotărâtă să-și susțină cauza până la capăt. Simona Halep se pregătește pentru revenirea în tenis și se arată încrezătoare într-o decizie favorabilă.

Între timp, până cînd va afla verdictul, Simona Halep are programat un meci demonstrativ în cadrul evenimentului Sports Festival. Evenimentul este programat să se desafășoare pe 15 iunie, la Cluj Napoca, în sala Polivalentă. Simona Halep și Andrei Pavel vor juca împotriva lui Andre Agassi și Steffi Graf.

Jucătoarea de tenis Simona Halep va juca un meci demonstrativ, alături de Andrei Pavel, în compania foștilor campioni Andre Agassi și Steffi Graf. Invitația a venit într-un moment dificil pentru ea, având în vedere acuzațiile de dopaj și suspendarea din activitatea sportivă. Sportiva a amintit că i-a mai întâlnit pe cei doi, în trecut, și a apreciat că sunt oameni deosebiți.

„A fost o surpriză foarte mare și pentru mine că m-au chemat. Mă bucur tare mult că s-au gândit la mine, mai ales în această perioadă care nu este ușoară deloc. M-am bucurat nespus pentru venirea lui Andre și a lui Steffi, pentru că sunt oameni deosebiți. Am avut șansa să-i întâlnesc, am avut șansa să mă antrenez cu ei și am avut șansa să am discuții legate de tenis, de emoții, de presiune. Totul a fost la Las Vegas, când eram împreună cu Darren Cahill, și m-a bucurat din suflet să am șansa să împart terenul cu ei aici la noi”, a declarat Simona Halep într-un interviu pentru Sports Festival.