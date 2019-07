UPDATE: „Este seara noastră, nu doar a mea, pentru că am fost inspirată de toți acești campioni care mi-au transmis mesajele acestea. Am venit să împărțim bucuria asta. Vreau să mulțumesc mamei mele și familiei, antrenorilo, Virginei Ruzici, lui Ilie Năstase, care ne-a făcut să iubim acest sport, domnului Țiriac și României pentru că m-am născut aici.

Aveam emoții, eram intidimidată. Dar eram lucidă și aveam încredere că pot face față acestui meci. Am vrut să intru prima, nu e nicio regulă. Coridorul până la teren poate fi intimidant. Nu m-am gândit la meci. M-am gândit că am echipamentul bun și că sunt gata să joc. Am avut emoții când am intrat pe teren”, a spus Simona

UPDATE. Aproximativ 30.000 de fani au venit pe „Arena Națională” ca să o aplaude pe Simona Halep. Prezentatorul galei este Andi Moisescu. La eveniment sunt prezenți, printre alții, Gică Popescu, Ion Țiriac, Ilie Năstase, Mihai Leu sau Gheorghe Hagi

Imnul României este cântat de Andra.

Simona a primit mesaje video de la Ana Maria Brânză, Nicu Vlad, Camelia Potec, Nadia Comăneci sau Laura Badea.

Simona Halep prezintă, în această seară, trofeul câștigat la Wimbledon. Evenimentul organizat de Primăria Capitalei va avea loc pe „Arena Națională”, acolo unde sunt așteptați mii de români.

Este pentru al doilea an consecutiv când pe cel mai mare stadion al țării se desfășoară un astfel de eveniment.

Anul trecut, Halep s-a întors glorioasă de la Paris, acolo unde s-a impus la Roland Garros și a arătat trofeul suporterilor.

Evenimentul a fost „șifonat” de fluierăturile pe care le-a primit Gabriela Firea.

De această dară, primarul general al Capitalei nu va ieși în public, alături de Halep.

