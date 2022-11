Simona Halep poate scăpa de suspendare. Un jurnalist german îi dă speranțe: „Doar 34 la sută au fost sancționați”

Este opinia unui cunoscut jurnalist german, Jannik Schneider, potrivit căruia există foarte multe precedente, în tenisul mondial, de jucători depistați pozitiv la teste antidoping care au scăpat de suspendare. Pe de altă parte, jurnalistul spune că nu este surprins de cazul Simonei Halep având în vedere evoluția tenisului mondial.

Jurnalistul german Jannik Schneider spune că nu este surprins că Simona Halep a fost depistată pozitiv la testul antidoping. El spune că dopajul este o problemă cu care tenisul mondial se confruntă de foarte mulți ani. Totodată, jurnalistul crede că sportiva româncă are mari șanse să scape de acuzații și să evite suspendarea pentru dopaj.

„Nu mă șochează deloc că Halep a fost prinsă dopată. Tenisul, după părerea mea, are o problemă de dopaj. Aproape fiecare sport are o problemă de dopaj. Acum a apărut un nume cunoscut, Simona Halep, și normal că sare în ochi. Este primul caz de dopaj sanguin descoperit în tenis. Jim Courier s-a adresat într-o conferință de presă la Australian Open 1999, spunând că nu-și explică modul prin care unii jucători pot juca atâtea meciuri și turnee la nivel înalt și a spus că tenisul are, evident, o problemă cu dopajul în sânge”, a spus jurnalistul într-un interviu.

Potrivit spuselor sale, Simona Halep este o jucătoare de tenis profesionistă și trebuie să verifice tratamentele pe care le urmează. Însă, a mai spus jurnalistul, sportiva româncă are șanse mari să scape de suspendare, având în vedere cazurile precedente.

„Simona este o profesionistă și trebuie să verifice ce medicamente ia. Dar, dacă te uiți la cazurile trecute, Halep are șanse să scape. Între 2013 și 2019, 156 de tenismeni au fost testați pozitiv, dar doar 34 la sută au fost sancționați. Uneori, alte persoane decid pentru ei sau sportivii sunt împinși în direcția asta”, a afirmat Jannik Schneider.

La scurtă vreme după ce a fost depistată pozitiv la testul antidoping, Simona Halep a afirmat nu a luat în mod conștient medicamentul Roxadustat și că va depune toate eforturile pentru a se apăra.

ANAD a prezentat situația Simonei Halep

Agenția Națională Antidoping (ANAD) a publicat un comunicat în care dă detalii despre cazul jucătoarei de tenis. Au fost prezentate informații despre Roxadustat și despre criteriile care vor fi luate în calcul pentru stabilirea duratei suspendării pentru jucătoarea din Constanța.

Potrivit comunicatului, Roxadustat este o „substanţă nespecifică”, iar Simona Halep nu poate primi o suspendare mai mică de 12 luni, indiferent de circumstanțele atenuante.

„Substanţa FG-4592 (Roxadustat) se încadrează în Lista Interzisă la secţiunea S2 – Hormoni peptidici, factori de creştere, substanţe înrudite şi mimetice, agenţi activatori ai factorilor care induc hipoxia. Stabilizatorii factorilor care induc hipoxia s-au regăsit pe Lista Interzisă din anul 2011. În 2015 şi 2016 a fost introdusă denumirea FG-4592 în cadrul acestei secţiuni de stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia. Din anul 2017 a fost adăugată în Lista Interzisă denumirea internaţională a FG-4592 Roxadustat.

Substanţa Roxadustat este considerată substanţă nespecifică. În termeni simpli, gestionarea rezultatelor implică toate aspectele, pornind de la revizuirea cazului, la notificarea sportivului (sau a persoanei implicate), la acuzarea sportivului și soluționarea cazului, care poate include o procedură de audiere și apel”, se menţionează în comunicatul ANAD.