Simona Halep, mesaj pentru toți urmăritorii ei în plin scandal de dopaj. Jucătoarea de tenis așteaptă decizia instanței

Simona Halep încă nu a primit o decizie privind scandalul de dopaj în care este implicată. Cazul ei se va judeca la Tribunalul Independent Sport Resolutions din Londra, Marea Britanie. Jucătoarea de tenis nu a mai concurat încă din toamna anului trecut, dar nu își pierde speranța că o să revină pe teren. Dubla-câștigătoare de Grand Slam le-a transmis tututor următorilor ei un mesaj emoționant.

„The happiest people are the givens, not the takers” („Cei mai fericiți oameni sunt cei care dăruiesc, nu cei care primesc”), este mesajul postat de Simona Halep în secțiunea Instastory de pe Instagram. Jucătoarea de tenis a transmis mai multe mesaje pe rețelele sociale de când a fost acuzată că s-a dopat cu roxadustat. Procesul fostului număr 1 WTA s-a amânat de mai multe ori în ultima perioadă.

Când se va judeca cazul în care este implicată Simona Halep

Cazul Simonei Halep a fost amânat de mai multe ori de la începutul anului curent. Antrenorul de Mihai Rusu, care își desfășoara activitatea în Germania, a spus că știe motivul pentru care procesul sportivei din Constanța nu a avut loc nici până în acest moment. Antrenorul a declarat că un oficial al Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA) i-a transmis că avocații jucătoarei de tenis sunt cei care au cerut amânarea procesului de dopaj.

„După o discuție cu un inspector WADA din Munchen am aflat că presiunea este de partea Simonei Halep, nu invers! Să nu creăm impresia ca judecătorii sunt de vină! Ei raspund la cererile avocaților Simonei Halep. Avocații ei cer timp să studieze și să găsească noi contraargumente, pentru că judecătorii au argumentele: au prins-o dopată. Tot ce se întâmplă legat de Simona Halep sunt contracte între WTA, WADA și CIO, deci nimic nu este separat, totul este în sistem!”, a explicat antrenorul român. Halep riscă să fie suspendată patru ani dacă nu va aduce dovezi care să arate că nu s-a dopat conștient cu roxadustat.