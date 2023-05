Simona Halep, mesaj de mulțumire pentru Patrick Mouratoglou. Antrenorul francez sare în apărarea elevei sale

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a transmis că în pașaportul biologic al Simonei Halep au fost depistate anumite nereguli. Anunțul ITIA a venit la scurt timp de când sportiva a cerut să fie judecată cât mai repede. Antrenorul ei, Patrick Mouratoglou a sărit în apărarea jucătoarei de tenis pe care a spus că o va susține neîncetat. Simona Halep i-a mulțumit antrenorului francez pentru suportul acordat încă de la începutul scandalului de dopaj.

Dubla câștigătoare de Grand Slam i-a spus antrenorului ei că vor lupta până la capăt pentru ca adevărul să fie aflat. „Mulţumesc din suflet Patrick Mouratoglou pentru că mi-am fost aproape şi un sprijin permanent. Vom lupta pentru adevâr până la capăt”, a scris Simona Halep în secțiunea Instagram Story alături de postarea antrenorului francez. Fostul număr 1 WTA a început colaborarea cu Mouratoglou în luna aprilie anului 2022.

Mesajul primit de Simona Halep de la Patrick Mouratoglou

Patrick Mourtaglou a spus că a vrut să nu dea foarte multe declarații privind cazul Simonei Halep deoarece credea că ITIA va demara o investigație dreaptă pentru a afla adevărul în cazul jucătoarei de tenis. Antrenorul a spus că în acest moment nu mai crede acest lucru, fapt ce este destul de deranjant. Francezul a făcut o scurtă descriere a colaborării cu Simona Halep, care a început în urmă cu mai bine de un an.

„Am avut norocul să o întâlnesc pe Simona Halep în aprilie 2022. Am muncit din greu din acel moment. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea, pentru cei care n-au întâlnit-o: am descoperit în Simona un caracter rar. Este amabilă, dulce, nu are nicio urmă de agresivitate, niciun fel de invidie față de cei din jur. Și-a dedicat întreaga viață tenisului. E pasiunea ei din copilărie. Nu a tatălui ei, nu a mamei, nu a familiei. Doar a ei! E evident că a primit o educație aleasă, cu niște valori extrem de puternice.”.

Antrenorul a continuat prin a spune că nu are niciun dubiu că Halep ar fi făcut un lucru ilegal, iar sprijinul acordat de lumea tenismului a arătat că mulți sportivi sunt de aceeași părere. Francezul a mai adăugat că o să fie alături de fostul număr 1 WTA în fiecare zi pentru ca adevărul să fie aflat. Mouratoglou a mărturisit că este șocat de modul în care ancheta în cazul sportivei din Constamța a fost condusă. Simona Halep trebuia să fie audiată inițial în luna februarie, dar procesul a fost amânat pentru finalul lunii mai.

Patrick Mouratoglou cere ca Simona Halep să nu mai fie hărțuită

„Din ziua în care ITIA a a acuzat-o, am fost alături de ea și voi continua să fiu în fiecare zi. O voi sprijini în lupta ei pentru adevăr. Sunt un susținător al sportului curat. Cred că tenisul are nevoie de un sistem anti-doping capabil să descopere trișorii”, a spus Mourtaglou, care a vorbit și despre ultimele acuzații care i se aduc Simonei Halep.

„Credeam că ITIA va urma scopul suprem, acela de a stabili adevărul, dar e clar că ei încearcă doar să demonstreze vinovăția. Asta deși Simona a putut arăta multiple dovezi ale inocenței ei începând cu decembrie 2022. Această ultimă acuzație care i-a fost trimisă ieri și care e legată în totalitate de primul caz este o pură interpretare a pașaportului ei biologic. Cu alte cuvinte, ITIA nu a găsit nicio substanța ilegală în sângele ei, doar remarcă că parametrii sângelui ei sunt suspicioși.

Antrenorul francez a cerut membrilor ITIA să nu mai amâne procesul Simonei Halep. „Experți renumiți care au analizat probele au ajuns la concluzia că afirmația ITIA este total greșit și interpretată într-un mod răuvoitor. Sângele Simonei era perfect normal. Din cauza asta le cer celor de la ITIA să oprească această hărțuire și să nu mai amâne constant judecarea cazului.s”, a scris Patrick Mouratoglou pe Instagram.