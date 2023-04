O nouă lovitură pentru Simona Halep. ITF susține că nu a avut nicio implicare în gestionarea cazului de dopaj al româncei

Simona Halep a vorbit într-un interviu despre suspendarea sa din tenis. Sportiva a explicat că nu a luat substanțele descoperite în corpul său, ci medicamentele pe care le lua au fost contaminate. A trimis documente prin care să își dovedească nevinovăția celor de la Federația Internațională a Tenisului, însă au fost respinse. Jucătoarea de tenis a susținut că a cerut să îi fie ridicată suspendare până la proces, însă și această solicitare i-a fost respinsă.

În cadrul interviului acordat joi, Simona Halep a susținut că ITF folosește diverse motive pentru a amâna procesul. Sportiva a mai susținut că nu are parte de o judecată dreaptă. La o zi după acuzațiile jucătoarei de tenis, a venit și prima reacție a reprezentanților Federației. Într-un comunicat, aceștia susțin că nu au avut nicio implicare în cazul de dopaj al româncei.

Federația Internațională de Tenis a emis un comunicat prin care susțin că nu sunt vinovați pentru tergiversarea procesului Simonei Halep. Reprezentanții ITF au precizat că Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care gestionează cazul de dopaj, este un for independent.

„ITF nu a avut nicio implicare în gestionarea acestui caz, deoarece Programul anti-doping este gestionat și pus în aplicare de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) în numele ATP, WTA, ITF și a turneelor de Grand Slam”, a fost reacția postată de ITF pe site-ul oficial, după criticile Simonei Halep.

ITF statement regarding comments made by Simona Halep:

"The ITF has had no involvement in the management of this case, as the Tennis Anti-Doping Programme is managed and enforced by the International Tennis Integrity Agency (ITIA) on behalf of the ATP, WTA, ITF and Grand Slams.”

