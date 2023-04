Tăcerea Simonei Halep în scandalul de dopaj. Cine a sfătuit-o să nu comunice oficial

Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj suspendată provizoriu de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului. Iar după un mesaj, în care a anunțat ce decizie s-a luat în cazul ei, nici Simona Halep și nici colaboratorii săi nu au ieșit cu explicații în fața fanilor și a iubitorilor de tenis. Fostul jurnalist sportiv al Radio Europa Liberă, Mihai Rusu s-a arătat dezamăgit pentru că nici jucătoarea de tenis și nici Academia Mouratoglou nu a scos un cuvânt, pe acest subiect, de șapte luni.

Mihai Rusu a solicitat Biroului de presă al Academiei Patrick Mouratoglou un punct de vedere cu privire la cazul Simonei Halep. El a mai dorit să știe de ce nu a fost organizată măcar o conferință de presă în care să fie lămurite lucrurile. Se pare, că decizia ar fi fost luată la îndemnul avocaților, este de părere fostul jurnalist sportiv, care nu au dorit să facă nici o declarație oficială până când situația nu va fi clarificată.

„Patrick Mouratoglou a fost lângă ea la început și acum își vede de treburile lui. A lăsat-o singură. L-am întrebat pe șeful de presă de ce Mouratoglou nu face o conferință de presă pentru a-și expune punctele de vedere. Probabil că avocații lor i-au sfătuit: «Domne, nu facem până când nu avem puncte de plecare palpabile dincolo de cele două teste, A și B». Este o regulă: când un proces este pe rol, nu te bagi în declarații!”, a arătat fostul comentator sportiv de la Europa Liberă.

În opinia sa, Simona Halep face o greșeală pentru că refuză să ia o poziție oficială cu privire la acest subiect. Mihai Rusu este de părere că o declarație oficială cu privire la cee ace s-a întâmplat i-ar fi de folos și în fața judecătorilor care îi vor analiza cazul.

„Simona Halep face cea mai mare greșeală pentru că tace! Din luna octombrie, ea tace, nu scoate un cuvânt. Ceva nu e în regulă aici. Varvara Lepchenko (n.r. – o altă jucătoare depistată pozitiv) a spus clar, capsulele au fost contaminate, iar TAS i-a redus pedeapsa cu 27 de luni (a primit inițial o suspendare de patru ani)”, a explicat Mihai Rusu, conform Pro Sport.

Singurul mesaj al Simonei Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep a transmis un mesaj public după ce fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului. Din acel moment, ea a întrerupt comunicarea oficială cu privire la acest subiect. Din acel moment, de la decizia de suspendare, toate informațiile care au apărut în spațiul public, pe acest subiect, au fost din surse neoficiale sau speculații.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, iar acest lucru a venit ca cel mai mare șoc din viața mea. Pe parcursul întregii mele cariere, nu mi-a trecut niciodată prin cap să trișez, lucru care este total împotriva valorilor în care am educată. Trecând printr-o astfel de situație nedreaptă, mă simt complet confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că niciodată nu am luat conștient nicio substanță interzisă și am credința că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este despre titluri sau bani. Este despre onoare și despre povestea de dragoste pe care am trăit-o cu tenisul pentru ultimii peste 25 de ani”, transmitea Simona Halep pe rețelele de socializare la momentul suspendării temporare din activitatea competițională.