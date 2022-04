Simona Halep l-a lăsat mască pe Toni Iuruc! Ce a putut face campioana noastră chiar de Paşte? ”A fost un moment deosebit!”

Simona Halep nu se uită la bani când vine vorba de zona imobiliară. Sportiva a vrut să își surprindă soțul de Paște și să achiziționeze o vilă de lux în străinătate.

Cei doi au vizitat mai multe case de pe Coasta de Azur, dar nu au putut face o alegere fără ajutorul specialiștilor imobiliari. Simona Halep a considerat că sărbătorile de primăvară sunt motivul perfect pentru a face o nouă achiziție.

Fostul lider WTA are de ales între o casă în Monte Carlo și una în Franța, dar impozitele diferă de la o zonă la alta. Cuplul încă nu a făcut o alegere, dar vrea să achiziționeze o vilă în cel mai scurt timp, potrivit Prosport.

Simona Halep, mai fericită ca niciodată

Simona Halep nu și-a neglijat nici cariera sportivă după ce s-a căsătorit. Vedeta tenisului a povestit cum este relația sa cu Toni Iuruc, dar și cum își face timp pentru toate activitățile. Campioana este încrezătoare și vede un viitor strălucit.

„La un moment dat, m-am gândit că se apropie de final, dar, sincer, după această perioadă de pregătire şi având în vedere cum mă simt acum, cred că mai pot juca câţiva ani. Soţul meu mă susţine în acest sens, familia la fel.

Echipa mea îmi spune că, în continuare, sunt suficient de bună, încât să mă bat cu rivalele mele, aşa că nu mă gândesc la retragere. Vreau doar să mă bucur şi să dau tot ce am mai bun pentru că ştiu că mai am o şansă”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a dezvăluit că a fost foarte emoționată atunci când Toni Iuruc a cerut-o în căsătorie și că nu va uita momentul acesta niciodată. Sportiva a declarat că este foarte fericită că îl are pe soțul său mereu alături de ea. „E foarte frumos inelul de logodnă și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine”, a mai spus Simona Halep.