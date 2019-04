Simona Halep, stoarsă de puteri în Franța

După „Bătălia de la Rouen”, unde România a pierdut în fața Franței, în semifinalele din Fed Cup, scor 3-2, Simona Halep s-a resimțit fizic, după un weekend epuizant în care a stat pe teren șase ore.





Două săptămâni de pauză

În Hexagon, constănțeanca a jucat de-a dreptul incredibil, dar în „thriller”-ul cu Caroline Garcia s-a accidentat la șold (scor 6-7, 6-3, 6-4). Ieri, ocupanta locului 2 în ierarhia mondială a anunțat că nu va mai participa la Porsche Tennis Grand Prix din Stuttgart, unde a fost semifinalistă în 2016 și 2017, deși a făcut deplasarea în Germania. „Mă doare pentru că am dat totul şi am vrut să câştig Fed Cup, am fost foarte tristă în ultimele două zile, dar este normal. În plus, am trecut prin astfel de momente de mai multe ori aşa că ştiu cum să gestionez situaţia, acum trebuie să mă recuperez mental şi fizic şi să încep din nou. Vor urma două săptămâni de pauză, cred că este un timp suficient pentru a mă reface. Tot ce vreau este să merg acasă şi să mă relaxez. În următoarele zile voi fi acasă şi îmi voi petrece timpul cu nepoţica mea, pentru că am nevoie să îmi reîncarc bateriile. Nu voi face nimic. Superputerea mea? Dacă voi rezista patru zile în care să nu fac nimic şi să nu mă gândesc la tenis, asta ar fi o superputere. Nu cred că voi fi capabilă să fac asta. Poate o să reuşesc să pun racheta de tenis deoparte, dar nu cred că voi putea să nu mă gândesc la ea. Se mai întâmplă (n. red. - să nu poată să joace din cauza problemelor fizice), nu o să fac o dramă din asta. Mă voi recupera în câteva zile şi voi fi bine”, și-a motivat Halep retragerea de la Stuttgart, primul turneu al sezonului pe suprafața roșie.

Revine la Madrid

La turneul din Germania, tenismena noastră nu avea de apărat decât 100 de puncte, după ce în ediția precedentă a atins faza sferturilor de finală. Chiar și așa, Simona nu este în pericol să piardă locul 2 în ierarhia WTA. După refacere, constănțeanca va evolua la Mutua Madrid Open (6- 14 mai), turneul patronat de Ion Țiriac, unde a fost încoronată în 2016 și 2017. Anul trecut, a părăsit întrecerea iberică în „sferturi”, și are acum de apărat 215 puncte.

