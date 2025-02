Monden Simona Halep, eliminată oficial din clasamentul WTA. Săptămân trecută, ocupa locul 859







Retragerea Simonei Halep este acum oficială. Astăzi, WTA a publicat clasamentul de început de săptămână, iar jucătoarea a fost radiată din ierarhie, confirmând astfel retragerea sa. Săptămâna trecută, sportiva ocupa locul 859 în clasamentul WTA.

Jucătoarea, eliminată din clasamentul WTA

După ce a pierdut meciul din primul tur al Transylvania Open cu Lucia Bronzetti, cu scorul de 1-6, 1-6, de pe data 4 februarie 2025, jucătoarea și-a anunțat retragerea din sport. Mulți oameni au fost uimiți de decizia luată.

Săptămâna trecută, românca încă se afla pe locul 859 WTA , dar eroarea a fost corectată pe 17 februarie, luni. Astfel, Halep a fost oficial eliminat din clasament.

„Jucătoare retrasă”, se arată pe site-ul WTATennis.com.

Accidentările, cel mai mare impediment al Simonei Halep

Deși Halep a încercat să revină după ce a primit la TAS o micșorare a suspendării pentru dopaj, accidentările au împiedicat-o.

„Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde probabil am fost, este foarte greu să ajung acolo și știu ce înseamnă să ajungi acolo.

De aceea, am vrut să vin astăzi aici la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere, pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, a fost cu tot sufletul și mă bucur mult că ați venit. Și cine știe dacă nu mă voi întoarce, dar deocamdată este ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit”, a declarat sportiva din Constanța, în urma meciului pierdut laTransylvania Open 2025.